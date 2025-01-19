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19.01.2025 19:00 – FT 0 : 3
Лацио
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Италия
19 января 2025, 22:10 | Обновлено 19 января 2025, 22:11
39
0

Ожидаемая победа. Лацио в гостях разгромил Верону

«Орлы» вернулись в топ-4 Серии А

19 января 2025, 22:10 | Обновлено 19 января 2025, 22:11
39
0
Ожидаемая победа. Лацио в гостях разгромил Верону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Вероной» и «Лацио».

Встреча прошла Маркадио Бентегоди в Вероне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

«Орлы» без проблем одолели соперника, который в концовке матча вовсе остался вдесятером.

После этого матча «Лацио» с 37 очками занял 4-ю строчку чемпионата, а «Верона» с 19 очками занимает 18-е место турнирной таблицы.

Серия А. 21-й тур

Верона – Лацио – 0:3.

Голы: Жиго, 2, Диа, 21, Дзаканньи, 58

Удаления: Дуда, 89

Фото матча:

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Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Лацио Булайе Диа Маттиа Дзакканьи Самюэль Жиго
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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