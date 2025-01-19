Ожидаемая победа. Лацио в гостях разгромил Верону
«Орлы» вернулись в топ-4 Серии А
В воскресенье, 19 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Вероной» и «Лацио».
Встреча прошла Маркадио Бентегоди в Вероне.
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«Орлы» без проблем одолели соперника, который в концовке матча вовсе остался вдесятером.
После этого матча «Лацио» с 37 очками занял 4-ю строчку чемпионата, а «Верона» с 19 очками занимает 18-е место турнирной таблицы.
Серия А. 21-й тур
Верона – Лацио – 0:3.
Голы: Жиго, 2, Диа, 21, Дзаканньи, 58
Удаления: Дуда, 89
Фото матча:
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