Ожидаемая победа. Лацио в гостях разгромил Верону

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Вероной» и «Лацио».

Встреча прошла Маркадио Бентегоди в Вероне.

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«Орлы» без проблем одолели соперника, который в концовке матча вовсе остался вдесятером.

После этого матча «Лацио» с 37 очками занял 4-ю строчку чемпионата, а «Верона» с 19 очками занимает 18-е место турнирной таблицы.

Серия А. 21-й тур

Верона – Лацио – 0:3.

Голы: Жиго, 2, Диа, 21, Дзаканньи, 58

Удаления: Дуда, 89

Фото матча: