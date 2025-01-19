19.01.2025 19:00 – FT 0 : 3
Италия19 января 2025, 21:56 | Обновлено 19 января 2025, 22:00
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Верона – Лацио – 0:3. Орлы долетели до топ-4. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А
19 января 2025, 21:56 | Обновлено 19 января 2025, 22:00
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В воскресенье, 19 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Вероной» и «Лацио».
Встреча прошла Маркадио Бентегоди в Вероне.
Гости ожидаемо разгромили хозяев со счетом 0:3. После этого матча «Лацио» с 37 очками занял 4-ю строчку чемпионата, а «Верона» с 19 очками занимает 18-е место турнирной таблицы.
Серия А. 21-й тур
Верона – Лацио – 0:3.
Голы: Жиго, 2, Диа, 21, Дзаканньи, 58
Видеообзор матча:
События матча
89’
Ондрей Дуда (Эллас Верона) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Лацио).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Жиго (Лацио).
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