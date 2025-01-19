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19.01.2025 19:00 – FT 0 : 3
Лацио
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Италия
19 января 2025, 21:56 | Обновлено 19 января 2025, 22:00
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0

Верона – Лацио – 0:3. Орлы долетели до топ-4. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии А

19 января 2025, 21:56 | Обновлено 19 января 2025, 22:00
35
0
Верона – Лацио – 0:3. Орлы долетели до топ-4. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Вероной» и «Лацио».

Встреча прошла Маркадио Бентегоди в Вероне.

Гости ожидаемо разгромили хозяев со счетом 0:3. После этого матча «Лацио» с 37 очками занял 4-ю строчку чемпионата, а «Верона» с 19 очками занимает 18-е место турнирной таблицы.

Серия А. 21-й тур

Верона – Лацио – 0:3.

Голы: Жиго, 2, Диа, 21, Дзаканньи, 58

Видеообзор матча:

События матча

89’
Ондрей Дуда (Эллас Верона) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Лацио).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Жиго (Лацио).
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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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