Новый главный тренер Эвертона Давид Мойес активно адаптируется в клубе после назначения. Одной из задач, которую он ставит, является индивидуальное развитие игроков, в частности украинского защитника Виталия Миколенко.

Лейтон Бейнс, легендарный экс-игрок клуба и нынешний ассистент Мойес, получил особую миссию – помочь 24-летнему левому защитнику раскрыть свой потенциал. Бейнс, хорошо разбирающийся в тонкостях игры на позиции фулбека, должен передать Миколенко свои знания и помочь улучшить его индивидуальные навыки.

По словам Мойес, он считает, что опыт и стиль Бейнса могут положительно повлиять на молодого защитника. Этот подход является частью более широкой стратегии нового тренера: сохранять таланты клуба и развивать их, несмотря на трудности.

Миколенко присоединился к «Эвертону» в начале 2022 года и стал одним из ключевых исполнителей на своей позиции. Его прогресс может стать одним из факторов в борьбе ирисок за выживание в АПЛ в нынешнем сезоне.