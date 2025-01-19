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Англия
19 января 2025, 22:08 | Обновлено 19 января 2025, 22:20
526
0

Давид Мойес поручил Лейтону Бейнсу улучшить игру Виталия Миколенко

Новый главный тренер «Эвертона» активно адаптируется в клубе

19 января 2025, 22:08 | Обновлено 19 января 2025, 22:20
526
0
Давид Мойес поручил Лейтону Бейнсу улучшить игру Виталия Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Новый главный тренер Эвертона Давид Мойес активно адаптируется в клубе после назначения. Одной из задач, которую он ставит, является индивидуальное развитие игроков, в частности украинского защитника Виталия Миколенко.

Лейтон Бейнс, легендарный экс-игрок клуба и нынешний ассистент Мойес, получил особую миссию – помочь 24-летнему левому защитнику раскрыть свой потенциал. Бейнс, хорошо разбирающийся в тонкостях игры на позиции фулбека, должен передать Миколенко свои знания и помочь улучшить его индивидуальные навыки.

По словам Мойес, он считает, что опыт и стиль Бейнса могут положительно повлиять на молодого защитника. Этот подход является частью более широкой стратегии нового тренера: сохранять таланты клуба и развивать их, несмотря на трудности.

Миколенко присоединился к «Эвертону» в начале 2022 года и стал одним из ключевых исполнителей на своей позиции. Его прогресс может стать одним из факторов в борьбе ирисок за выживание в АПЛ в нынешнем сезоне.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Лейтон Бейнс Дэвид Мойес
Николай Степанов Источник: ФК Эвертон
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