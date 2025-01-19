Он тренировал Реал. Стало известно, кто может возглавить сборную Бельгии

58-летний испанский специалист Хулен Лопетеги может возглавить национальную сборную Бельгии, сообщает журналист Саша Тавольери.

Бельгийская футбольная ассоциация уже ведет с кочем переговоры. Лопетеги находится без работы после отставки с должности главного тренера Вест Хэма в январе 2025 года.

Информация о Лопетеги появилась после отставки Доменико Тедеско, покинувшего пост главного тренера сборной 17 января. Бельгийская ассоциация стремится найти опытного наставника, чтобы улучшить результаты на международной арене.

До этого среди потенциальных претендентов на пост наставника Красных дьяволов назывались такие имена, как Тьерри Анри, Руди Гарсия, Эрик Тэн Хаг и Марк ван Боммел.

Хулен Лопетеги имеет значительный опыт работы с ведущими командами, включая испанскую сборную, мадридский Реал и Севилью, с которой он одержал победу в Лиге Европы 2019/20.

Сборная Бельгии является соперником национальной команды Украины в борьбе за выход в дивизион A Лиги наций, два матча состоятся 20 и 23 марта 2025 года.