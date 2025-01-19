Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ипсвич – Манчестер Сити

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Портмен Роуд» состоялась встреча между командами «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.

Статистика

Ипсвич – Манчестер Сити

Владение мячом: 33% – 67%

Ожидаемые голы (xG): 0.65 – 2.84

Большие шансы: 1 – 5

Удары по воротам: 8 – 17

Удары в створ ворот: 4 – 9

Сейвы: 3 – 4

Угловые: 4 – 7

Фолы: 4 – 7

Передачи: 348 – 742

Точные передачи: 303 – 682

Отборы мяча: 13 – 14

Штрафные удары: 7 – 4

Желтые карточки: 0 – 1

В этом розыгрыше Премьер-лиги «Ипсвич» занимает 18-е место в турнирной таблице с 16 очками. «Горожане» располагаются на четвертом месте, имея в своем активе 38 очков.