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Англия
19 января 2025, 21:02 | Обновлено 19 января 2025, 21:03
49
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ипсвич – Манчестер Сити

«Горожане» разгромили соперника на выезде (6:0)

19 января 2025, 21:02 | Обновлено 19 января 2025, 21:03
49
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ипсвич – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Портмен Роуд» состоялась встреча между командами «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.

Статистика

Ипсвич – Манчестер Сити

  • Владение мячом: 33% – 67%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.65 – 2.84
  • Большие шансы: 1 – 5
  • Удары по воротам: 8 – 17
  • Удары в створ ворот: 4 – 9
  • Сейвы: 3 – 4
  • Угловые: 4 – 7
  • Фолы: 4 – 7
  • Передачи: 348 – 742
  • Точные передачи: 303 – 682
  • Отборы мяча: 13 – 14
  • Штрафные удары: 7 – 4
  • Желтые карточки: 0 – 1

В этом розыгрыше Премьер-лиги «Ипсвич» занимает 18-е место в турнирной таблице с 16 очками. «Горожане» располагаются на четвертом месте, имея в своем активе 38 очков.

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Манчестер Сити Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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