Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ипсвич – Манчестер Сити
«Горожане» разгромили соперника на выезде (6:0)
19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Портмен Роуд» состоялась встреча между командами «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.
Статистика
Ипсвич – Манчестер Сити
- Владение мячом: 33% – 67%
- Ожидаемые голы (xG): 0.65 – 2.84
- Большие шансы: 1 – 5
- Удары по воротам: 8 – 17
- Удары в створ ворот: 4 – 9
- Сейвы: 3 – 4
- Угловые: 4 – 7
- Фолы: 4 – 7
- Передачи: 348 – 742
- Точные передачи: 303 – 682
- Отборы мяча: 13 – 14
- Штрафные удары: 7 – 4
- Желтые карточки: 0 – 1
В этом розыгрыше Премьер-лиги «Ипсвич» занимает 18-е место в турнирной таблице с 16 очками. «Горожане» располагаются на четвертом месте, имея в своем активе 38 очков.
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