Барселона выиграла 1 из 8 последних матчей в Ла Лиге

18 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги состоялся поединок между «Хетафе» и «Барселоной». Встреча завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Жюль Кунде и Мауро Арамбарри.

За последние 8 матчей в чемпионате «каталонцы» одержали лишь одну победу (1 победа, 3 ничьи, 4 поражения) набрав 6 очков из 24 возможных. Последняя победа была одержана 3 декабря в матче против «Мальорки» на выезде (5:1).

После 20 сыгранных матчей «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков (12 побед, 3 ничьи, 5 поражений).