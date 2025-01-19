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Испания
19 января 2025, 20:43 | Обновлено 19 января 2025, 20:55
402
1

Барселона выиграла 1 из 8 последних матчей в Ла Лиге

«Каталонцы» набрали лишь 6 очков в 8 последних матчах чемпионата

19 января 2025, 20:43 | Обновлено 19 января 2025, 20:55
402
1
Барселона выиграла 1 из 8 последних матчей в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

18 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги состоялся поединок между «Хетафе» и «Барселоной». Встреча завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Жюль Кунде и Мауро Арамбарри.

За последние 8 матчей в чемпионате «каталонцы» одержали лишь одну победу (1 победа, 3 ничьи, 4 поражения) набрав 6 очков из 24 возможных. Последняя победа была одержана 3 декабря в матче против «Мальорки» на выезде (5:1).

После 20 сыгранных матчей «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков (12 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хетафе - Барселона статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Сливают чемпионат ради действительно стоящих турниров 
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