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Англия
19 января 2025, 19:36 | Обновлено 19 января 2025, 21:02
1835
2

«Мы – худшая команда, возможно, в истории». Аморим после игры с Брайтоном

Рубен Аморим дал жесткий комментарий после матча 22-го тура АПЛ

19 января 2025, 19:36 | Обновлено 19 января 2025, 21:02
1835
2
«Мы – худшая команда, возможно, в истории». Аморим после игры с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».

Встреча прошла на Олд Траффорд в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главный тренер хозяев Рубен Аморим дал жесткий комментарий после игры, в которой его команда уступила со четом 1:3.

«Мы – худшая команда, возможно, в истории «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю это, ибо мы имеем понимание этого и желание это изменить».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» с дикой ошибкой Онана уступил «Брайтону».

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Брайтон Манчестер Юнайтед - Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Daily Express
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Комментарии 2
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Saar
🤣🤣🤣 може ти й маєш бажання. Але керівництво і ряд гравців МЮ його не мають, або не можуть. Згадайте часи, коли Решфорд грав, у нього вірили і він розкрився. Тепер Решфорд хоче піти. І правильно зробить. Так, проблеми були майже, як зараз, але такої гри бездарної не було і місця в таблиці!
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+1
Harun Bakircioğlu
«МЮ» проиграл 6 из 12 домашних матчей в чемпионате впервые с XIX века
«МЮ» проиграл 4 из 5 последних матчей на «Олд Траффорд»
«МЮ» проиграл 5 из 8 последних матчей
«МЮ» проиграл 7 из 15 матчей при Амориме
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0
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