«Мы – худшая команда, возможно, в истории». Аморим после игры с Брайтоном
Рубен Аморим дал жесткий комментарий после матча 22-го тура АПЛ
В воскресенье, 19 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».
Встреча прошла на Олд Траффорд в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главный тренер хозяев Рубен Аморим дал жесткий комментарий после игры, в которой его команда уступила со четом 1:3.
«Мы – худшая команда, возможно, в истории «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю это, ибо мы имеем понимание этого и желание это изменить».
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» с дикой ошибкой Онана уступил «Брайтону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18 января Элина переиграла Паолини после того, как Гаэль справился с Тейлором Фритцем
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги
«МЮ» проиграл 4 из 5 последних матчей на «Олд Траффорд»
«МЮ» проиграл 5 из 8 последних матчей
«МЮ» проиграл 7 из 15 матчей при Амориме