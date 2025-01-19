«Мы – худшая команда, возможно, в истории». Аморим после игры с Брайтоном

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».

Встреча прошла на Олд Траффорд в Манчестере.

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Главный тренер хозяев Рубен Аморим дал жесткий комментарий после игры, в которой его команда уступила со четом 1:3.

«Мы – худшая команда, возможно, в истории «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю это, ибо мы имеем понимание этого и желание это изменить».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» с дикой ошибкой Онана уступил «Брайтону».