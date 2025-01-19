Кальяри – Лечче – 4:1. Убийственная вторая половина хозяев. Видео голов

В 21-м туре Серии А «Кальяри» встречался с «Лечче».

Первый тайм складывался удачно для гостей. Команда не только сумела сохранить свои ворота «сухими», но и отличилась в конце тайма - голом отметился Сантьяго Пьеротти.

Однако во втором тайме на поле вышел совсем другой «Кальяри». На 60-й минуте Джанлука Гаэтано сравнял счет, а уже на 65-й Себастьяно Луперто вывел хозяев вперед.

Впоследствии Надир Дзортеа сделал счет 3:1, а точку в матче поставил Адам Оберт, забив четвертый гол - 4:1. Стоит заметить, что «Лечче» с 73-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Анте Ребича.

После этого матча «Кальяри» поднялся на 13-ю позицию, тогда как «Лечче» оказался на 16-м месте.

Серия А. 21-й тур. 19 января

Кальяри – Лечче – 4:1

Голы: Гаэтано, 60, Луперто, 65, Дзортеа, 80, Оберт, 83, - Пьеротти, 42

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