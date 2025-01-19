Испания19 января 2025, 20:20 | Обновлено 19 января 2025, 20:56
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Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Реал Мадрид – Лас-Пальмас
«Сливочные» разгромили «Лас Пальмас» дома со счетом 4:1
19 января 2025, 20:20 | Обновлено 19 января 2025, 20:56
176
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19 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «Лас-Пальмас». Встреча завершилась победой «сливочных» (4:1). Голами отметились Фабиу Силва, Килиан Мбаппе (дубль), Браим Диас и Родриго.
Статистика
Реал Мадрид – Лас-Пальмас
- Владение мячом: 61% – 39%
- Ожидаемые голы (xG): 5.81 – 1.18
- Большие шансы: 9 – 2
- Удары по воротам: 26 – 6
- Удары в створ ворот: 13 – 2
- Сейвы: 1 – 9
- Угловые: 8 – 2
- Фолы: 11 – 13
- Передачи: 565 – 354
- Точные передачи: 521 – 291
- Отборы мяча: 21 – 10
- Штрафные удары: 12 – 11
- Желтые карточки: 0 – 1
- Красные карточки: 0 – 1
В этом сезоне «Реал Мадрид» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, имея 46 очков. «Лас-Пальмас» располагается на 14-м месте с 22 очками.
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