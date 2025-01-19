Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Реал Мадрид – Лас-Пальмас

19 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «Лас-Пальмас». Встреча завершилась победой «сливочных» (4:1). Голами отметились Фабиу Силва, Килиан Мбаппе (дубль), Браим Диас и Родриго.

Статистика

Реал Мадрид – Лас-Пальмас

Владение мячом: 61% – 39%

Ожидаемые голы (xG): 5.81 – 1.18

Большие шансы: 9 – 2

Удары по воротам: 26 – 6

Удары в створ ворот: 13 – 2

Сейвы: 1 – 9

Угловые: 8 – 2

Фолы: 11 – 13

Передачи: 565 – 354

Точные передачи: 521 – 291

Отборы мяча: 21 – 10

Штрафные удары: 12 – 11

Желтые карточки: 0 – 1

Красные карточки: 0 – 1

В этом сезоне «Реал Мадрид» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, имея 46 очков. «Лас-Пальмас» располагается на 14-м месте с 22 очками.