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Испания
19 января 2025, 20:20 | Обновлено 19 января 2025, 20:56
176
0

Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Реал Мадрид – Лас-Пальмас

«Сливочные» разгромили «Лас Пальмас» дома со счетом 4:1

19 января 2025, 20:20 | Обновлено 19 января 2025, 20:56
176
0
Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Реал Мадрид – Лас-Пальмас
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «Лас-Пальмас». Встреча завершилась победой «сливочных» (4:1). Голами отметились Фабиу Силва, Килиан Мбаппе (дубль), Браим Диас и Родриго.

Статистика

Реал Мадрид – Лас-Пальмас

  • Владение мячом: 61% – 39%
  • Ожидаемые голы (xG): 5.81 – 1.18
  • Большие шансы: 9 – 2
  • Удары по воротам: 26 – 6
  • Удары в створ ворот: 13 – 2
  • Сейвы: 1 – 9
  • Угловые: 8 – 2
  • Фолы: 11 – 13
  • Передачи: 565 – 354
  • Точные передачи: 521 – 291
  • Отборы мяча: 21 – 10
  • Штрафные удары: 12 – 11
  • Желтые карточки: 0 – 1
  • Красные карточки: 0 – 1

В этом сезоне «Реал Мадрид» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, имея 46 очков. «Лас-Пальмас» располагается на 14-м месте с 22 очками.

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Реал Мадрид Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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