Англия19 января 2025, 18:42 | Обновлено 19 января 2025, 19:48
190
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Эвертон – Тоттенхэм
Матч завершился победой «Эвертона» со счетом 3:2
19 января 2025, 18:42 | Обновлено 19 января 2025, 19:48
190
0
19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк» состоялась встреча между командами «Эвертон» и «Тоттенхэм». Поединок завершился победой хозяев поля (3:2). Забитыми мячами отметились Калверт-Льюин, Ндиайе, Грей (автогол), Кулушевски и Ришарлисон.
Статистика
Эвертон – Тоттенхэм
- Владение мячом: 36% – 64%
- Ожидаемые голы (xG): 2.03 – 1.11
- Большие шансы: 5 – 2
- Удары по воротам: 12 – 11
- Удары в створ ворот: 6 – 6
- Сейвы: 3 – 4
- Угловые: 3 – 8
- Фолы: 14 – 14
- Передачи: 327 – 601
- Точные передачи: 268 – 518
- Отборы мяча: 24 – 19
- Штрафные удары: 14 – 14
- Желтые карточки: 2 – 1
В этом сезоне АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице с 20 очками. «Шпоры» расположились на одну позицию выше: 15-е место с 24 очками.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2025, 21:55 2
Главный тренер Ромы похвалил украинского форварда
Футбол | 19 января 2025, 18:36 5
Виталий Миколенко провел на поле весь матч
Футбол | 19.01.2025, 19:11
Бокс | 19.01.2025, 09:26
Футбол | 18.01.2025, 23:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.01.2025, 16:50 7
18.01.2025, 20:32
19.01.2025, 07:00 33
18.01.2025, 08:10
18.01.2025, 08:39 3
18.01.2025, 22:53 2
18.01.2025, 11:59 88
18.01.2025, 16:43 42