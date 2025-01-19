Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Эвертон – Тоттенхэм

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк» состоялась встреча между командами «Эвертон» и «Тоттенхэм». Поединок завершился победой хозяев поля (3:2). Забитыми мячами отметились Калверт-Льюин, Ндиайе, Грей (автогол), Кулушевски и Ришарлисон.

Статистика

Эвертон – Тоттенхэм

Владение мячом: 36% – 64%

Ожидаемые голы (xG): 2.03 – 1.11

Большие шансы: 5 – 2

Удары по воротам: 12 – 11

Удары в створ ворот: 6 – 6

Сейвы: 3 – 4

Угловые: 3 – 8

Фолы: 14 – 14

Передачи: 327 – 601

Точные передачи: 268 – 518

Отборы мяча: 24 – 19

Штрафные удары: 14 – 14

Желтые карточки: 2 – 1

В этом сезоне АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице с 20 очками. «Шпоры» расположились на одну позицию выше: 15-е место с 24 очками.