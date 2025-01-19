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Англия
19 января 2025, 18:42 | Обновлено 19 января 2025, 19:48
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0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Эвертон – Тоттенхэм

Матч завершился победой «Эвертона» со счетом 3:2

19 января 2025, 18:42 | Обновлено 19 января 2025, 19:48
190
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Эвертон – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк» состоялась встреча между командами «Эвертон» и «Тоттенхэм». Поединок завершился победой хозяев поля (3:2). Забитыми мячами отметились Калверт-Льюин, Ндиайе, Грей (автогол), Кулушевски и Ришарлисон.

Статистика

Эвертон – Тоттенхэм

  • Владение мячом: 36% – 64%
  • Ожидаемые голы (xG): 2.03 – 1.11
  • Большие шансы: 5 – 2
  • Удары по воротам: 12 – 11
  • Удары в створ ворот: 6 – 6
  • Сейвы: 3 – 4
  • Угловые: 3 – 8
  • Фолы: 14 – 14
  • Передачи: 327 – 601
  • Точные передачи: 268 – 518
  • Отборы мяча: 24 – 19
  • Штрафные удары: 14 – 14
  • Желтые карточки: 2 – 1

В этом сезоне АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице с 20 очками. «Шпоры» расположились на одну позицию выше: 15-е место с 24 очками.

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Эвертон Тоттенхэм Эвертон - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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