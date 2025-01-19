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Англия
19 января 2025, 18:20 | Обновлено 19 января 2025, 18:25
198
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Манчестер Юнайтед – Брайтон

«Брайтон» на выезде одержал победу над «красными дьяволами» (3:1)

19 января 2025, 18:20 | Обновлено 19 января 2025, 18:25
198
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Манчестер Юнайтед – Брайтон
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на «Олд Траффорде» состоялся поединок между командами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1. Голами отметились Янкуба Минте, Бруно Фернандеш, Митома Каору и Джординио Руттер.

Статистика

Манчестер Юнайтед – Брайтон

  • Владение мячом: 51% – 49%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.41 – 1.98
  • Большие шансы: 1 – 4
  • Удары по воротам: 10 – 6
  • Удары в створ ворот: 1 – 3
  • Сейвы: 0 – 0
  • Угловые: 4 – 2
  • Фолы: 13 – 12
  • Передачи: 452 – 434
  • Точные передачи: 371 – 354
  • Отборы мяча: 18 – 21
  • Штрафные удары: 11 – 13
  • Желтые карточки: 3 – 3

В этом сезоне «красные дьяволы» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата с 26 очками. «Брайтон» располагается на 9-м месте с 34 очками.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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