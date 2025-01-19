Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Манчестер Юнайтед – Брайтон

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на «Олд Траффорде» состоялся поединок между командами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1. Голами отметились Янкуба Минте, Бруно Фернандеш, Митома Каору и Джординио Руттер.

Статистика

Манчестер Юнайтед – Брайтон

Владение мячом: 51% – 49%

Ожидаемые голы (xG): 1.41 – 1.98

Большие шансы: 1 – 4

Удары по воротам: 10 – 6

Удары в створ ворот: 1 – 3

Сейвы: 0 – 0

Угловые: 4 – 2

Фолы: 13 – 12

Передачи: 452 – 434

Точные передачи: 371 – 354

Отборы мяча: 18 – 21

Штрафные удары: 11 – 13

Желтые карточки: 3 – 3

В этом сезоне «красные дьяволы» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата с 26 очками. «Брайтон» располагается на 9-м месте с 34 очками.