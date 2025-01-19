Фактор Ярмоленко. Экс-защитник Динамо об игре против Галатасарая
Тарас Михалик считает, что у киевлян есть шансы
21 января в очередном поединке группового раунда Лиги Европы «Динамо» сыграет в гостях с турецким «Галатасараем».
Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик сделал прогноз на это противостояние в Стамбуле:
«Я не считаю гранда турецкого футбола фаворитом. Хотя учитывая турнирное положение соперников победа больше нужна «Галатасараю», который реально претендует на попадание в такую желанную главную восьмерку.
С другой стороны возможно именно эта раскованность, когда не тяготит очковый груз и поможет динамовцам сыграть в свое удовольствие и продемонстрировать лучшие качества. Тем более, что кадровых потерь киевляне избежали, вернулся в строй лидер Андрей Ярмоленко, поэтому о какой-то не сыгранности не может быть и речи. К тому же, это одна из последних возможностей в текущее трансферное «окно» динамовцам заявить о себе на международной арене. Я ставлю на результативную ничью – 1:1».
Сейчас «Динамо» занимает в групповом раунде Лиги Европы 36 место, не набрав ни одного очка.
Ранее стало известно, кто обслужит матч киевлян в Лиге Европы.
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