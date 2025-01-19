Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фактор Ярмоленко. Экс-защитник Динамо об игре против Галатасарая
Лига Европы
19 января 2025, 17:35 | Обновлено 19 января 2025, 18:15
612
0

Фактор Ярмоленко. Экс-защитник Динамо об игре против Галатасарая

Тарас Михалик считает, что у киевлян есть шансы

19 января 2025, 17:35 | Обновлено 19 января 2025, 18:15
612
0
Фактор Ярмоленко. Экс-защитник Динамо об игре против Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в очередном поединке группового раунда Лиги Европы «Динамо» сыграет в гостях с турецким «Галатасараем».

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик сделал прогноз на это противостояние в Стамбуле:

«Я не считаю гранда турецкого футбола фаворитом. Хотя учитывая турнирное положение соперников победа больше нужна «Галатасараю», который реально претендует на попадание в такую желанную главную восьмерку.

С другой стороны возможно именно эта раскованность, когда не тяготит очковый груз и поможет динамовцам сыграть в свое удовольствие и продемонстрировать лучшие качества. Тем более, что кадровых потерь киевляне избежали, вернулся в строй лидер Андрей Ярмоленко, поэтому о какой-то не сыгранности не может быть и речи. К тому же, это одна из последних возможностей в текущее трансферное «окно» динамовцам заявить о себе на международной арене. Я ставлю на результативную ничью – 1:1».

Сейчас «Динамо» занимает в групповом раунде Лиги Европы 36 место, не набрав ни одного очка.

Ранее стало известно, кто обслужит матч киевлян в Лиге Европы.

По теме:
Виктор, но не Дьекереш. Арсенал хочет подписать топ-форварда
Галатасарай – Динамо. Известно, кто обслужит матч киевлян в Лиге Европы
Рух подписал уже третьего зимнего новичка
Динамо Киев Тарас Михалик Лига Европы Галатасарай Галатасарай - Динамо Андрей Ярмоленко инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я не хочу». Гармаш намекнул на завершения карьеры
Футбол | 19 января 2025, 10:26 14
«Я не хочу». Гармаш намекнул на завершения карьеры
«Я не хочу». Гармаш намекнул на завершения карьеры

Денис Гармаш заявил, что хочет поиграть в свое удовольствие

Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Футбол | 19 января 2025, 07:00 31
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате

Валерий Василенко предсказывает грузинскому вингеру сложности в «ПСЖ»

Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Бокс | 19.01.2025, 07:41
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
«Эмоциональный». Известный легионер Карпат рассказал правду о Кварцяном
Футбол | 19.01.2025, 16:26
«Эмоциональный». Известный легионер Карпат рассказал правду о Кварцяном
«Эмоциональный». Известный легионер Карпат рассказал правду о Кварцяном
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
Бокс | 18.01.2025, 20:08
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 88
Теннис
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
17.01.2025, 22:15 9
Футбол
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
17.01.2025, 17:28 13
Футбол
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
18.01.2025, 02:19
Бокс
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 2
Футбол
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
18.01.2025, 19:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем