Борьба за Лигу чемпионов. Атлетик одержал волевую победу над Сельтой

19 січня у матчі 20-го туру Ла Ліги «Сельта» приймала на власному полі «Атлетік» Більбао.

Гості вважалися мінімальними фаворитами матчу, і в першій половині гри підопічні Ернесто Вальверде демонстрували, що прибули до Віго за перемогою. Втім, перші 45 хвилин не визначили сильнішого, хоча гравці з Більбао створили багато моментів поблизу воріт Вісенте Гвайти.

Голи вболівальники побачили у другому таймі. На 62-й хвилині Іньякі Вільямс виконав передачу до штрафного майданчика, де Алекс Беренгер точно пробив у центр воріт — 0:1.

На 71-й хвилині Дані Вівіан, отримавши м'яч поблизу карного майданчика «Сельти», потужно пробив, залишивши голкіпера без шансів — 0:2.

Через три хвилини помилка захисників «Атлетіка» дозволила Уго Альваресу вийти на ударну позицію. Він скористався своїм моментом і скоротив відставання у рахунку — 1:2. Цікаво, що це був перший удар у площину воріт «Сельти» за весь матч.

Залишок гри пройшов під контролем команди з Більбао, яка впевнено довела матч до перемоги.

Після цієї перемоги «Атлетік» залишився на 4-й сходинці в таблиці, зрівнявшись за очками з «Барселоною». «Сельта» ж посідає 13-ту позицію.

Ла ліга. 20-й тур. 19 січня

Сельта – Атлетік – 1:2

Голи: Альварес, 74, – Беренгер, 62, Вівіан, 71

Гол Беренгера

Гол Вівіана

Гол Альвареса