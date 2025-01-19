Сельта – Атлетик – 1:2. Доминация от басков. Видео голов и обзор матча
Гости должны были побеждать с большей разницей
19 января в матче 20-го тура Ла Лиги «Сельта» принимала на своем поле «Атлетик» Бильбао.
Хозяева поля успешно сдерживали атаки соперников в течение первого тайма, хотя «Атлетик» создал несколько опасных моментов.
Во втором тайме болельщики наконец увидели голы. Сначала Алекс Беренгер открыл счет, а затем Дани Вивиан удвоил преимущество гостей.
Впрочем, напряжение в матче возросло после того, как защитники «Атлетика» допустили ошибку, и Уго Альварес воспользовался своим шансом, сократив отставание и подарив «Сельте» надежду на ничью.
Ла лига. 20-й тур. 19 января
Сельта – Атлетик – 1:2
Голы: Альварес, 74, - Беренгер, 62, Вивиан, 71
Видео голов и обзор матчей
События матча
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