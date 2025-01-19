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Сельта
19.01.2025 15:00 – FT 1 : 2
Атлетик Бильбао
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Испания
19 января 2025, 18:23 |
60
0

Сельта – Атлетик – 1:2. Доминация от басков. Видео голов и обзор матча

Гости должны были побеждать с большей разницей

19 января 2025, 18:23 |
60
0
Сельта – Атлетик – 1:2. Доминация от басков. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в матче 20-го тура Ла Лиги «Сельта» принимала на своем поле «Атлетик» Бильбао.

Хозяева поля успешно сдерживали атаки соперников в течение первого тайма, хотя «Атлетик» создал несколько опасных моментов.

Во втором тайме болельщики наконец увидели голы. Сначала Алекс Беренгер открыл счет, а затем Дани Вивиан удвоил преимущество гостей.

Впрочем, напряжение в матче возросло после того, как защитники «Атлетика» допустили ошибку, и Уго Альварес воспользовался своим шансом, сократив отставание и подарив «Сельте» надежду на ничью.

Ла лига. 20-й тур. 19 января

Сельта – Атлетик – 1:2

Голы: Альварес, 74, - Беренгер, 62, Вивиан, 71

Видео голов и обзор матчей

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Альварес (Сельта).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Вивиан (Атлетик Бильбао).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
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Сельта Эрнесто Вальверде Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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