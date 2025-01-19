Поучаствовал в сенсации. Известна оценка Миколенко за матч с Тоттенхэмом
Виталий Миколенко провел на поле весь матч
В воскресенье, 19 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом».
Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
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Хозяева поля сенсационно победили со счетом 3:2. Это первая победа Дэвида Мойеса в АПЛ после возвращения в «Эвертон».
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.7 из 10 возможных, а WhoScored дал Виталию оценку в 6.6. Лучшим игроком оба портала признали Идрисса Гуйе: 8.3 и 8.2 соотвественно.
Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» одолел «Тоттенхэм» в голевой перестрелке.
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