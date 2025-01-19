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  4. Поучаствовал в сенсации. Известна оценка Миколенко за матч с Тоттенхэмом
Англия
19 января 2025, 18:36 |
2466
5

Поучаствовал в сенсации. Известна оценка Миколенко за матч с Тоттенхэмом

Виталий Миколенко провел на поле весь матч

19 января 2025, 18:36 |
2466
5
Поучаствовал в сенсации. Известна оценка Миколенко за матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом».

Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля сенсационно победили со счетом 3:2. Это первая победа Дэвида Мойеса в АПЛ после возвращения в «Эвертон».

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.7 из 10 возможных, а WhoScored дал Виталию оценку в 6.6. Лучшим игроком оба портала признали Идрисса Гуйе: 8.3 и 8.2 соотвественно.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» одолел «Тоттенхэм» в голевой перестрелке.

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Виталий Миколенко Эвертон - Тоттенхэм Эвертон Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига оценки WhoScored SofaScore Идрисса Гуйе Йеспер Линдстрем
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 5
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roman75zpr
Евертон, звичайно, з перемогою! Але у чому сенсація, автор? Якщо ви взагалі слідкуєте за АПЛ. Тотенхем зараз ніякий! В них серйозний спад. Вони ж (Евертон) ні розгромили їх, а перемогли у боротьбі
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AK.228
В чем сенсация!? Играли два аутсайдера 
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