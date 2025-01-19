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  4. МАХАНЬКОВ: «Я очень люблю Испанию, мне нравится проводить здесь сборы»
Украина. Премьер лига
19 января 2025, 17:16 |
251
0

МАХАНЬКОВ: «Я очень люблю Испанию, мне нравится проводить здесь сборы»

Голкипер «Кривбасса» высказался о тренировочных сборах команды

19 января 2025, 17:16 |
251
0
МАХАНЬКОВ: «Я очень люблю Испанию, мне нравится проводить здесь сборы»
ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Украинский вратарь «Кривбасса» Владимир Маханьков поделился впечатлениями от тренировочных сборов в Испании:

– Владимир, как проходит старт подготовки?

– Проводим по две тренировки в день в отличных условиях, благодаря руководству Клуба и нашим защитникам и защитницам, которые защищают Украину. На первых занятиях поработали над точностью передач, ну и, конечно, занимаемся с тренером вратарей Тарасом Гребенюком.

– На этом сборе в Испании «Кривбасс» тренируется сразу с пятью вратарями. Был ли у тебя раньше такой опыт на сборах?

– Наверное, что нет. Максимум было четыре. В прошлом году в Словению мы тоже ездили вчетвером. Даниил Сычев – очень молодой парень, поэтому будем помогать ему, ведь, вероятно, непросто психологически и физически в 14 лет тренироваться со взрослой командой.

– Ты уже сказал о замечательных условиях на сборах. Какие цели на этот отрезок подготовки?

– Да, прекрасные условия, поля, климат. Я очень люблю Испанию, мне нравится проводить здесь тренировочные сборы, ведь все на высоком уровне. С прошлых сборов уже знаем, что и где здесь находится. Цели, конечно, максимальные. Работать каждый день, совершенствоваться, прогрессировать, чтобы хорошо подготовиться ко второй части сезона.

– Впереди – первые спарринги. Что думаешь о соперниках?

– Уже изучал, с кем мы играем. Очень интересные команды. Шведы, датчане – атлетические соперники. Также интересно будет встретиться на поле с «Олимпией», которая выбила «Полесье» из Лиги Конференций. Но каждая игра будет по-своему интересна и тяжелая для нас, ведь будем играть под нагрузками.

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Владимир Маханьков Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Іван Распутін Источник: ФК Кривбасс
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