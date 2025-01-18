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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 15:54 | Обновлено 18 января 2025, 15:55
54
0

Александр РОМАНЧУК: «Все понимают, что сборы не будут легкими»

Защитник «Кривбасса» высказался о подготовке ко второй части сезона

18 января 2025, 15:54 | Обновлено 18 января 2025, 15:55
54
0
Александр РОМАНЧУК: «Все понимают, что сборы не будут легкими»
ФК Кривбасс. Александр Романчук

Украинский защитник «Кривбасса» Александр Романчук высказался о тренировочных сборах команды, которые проходят в Испании:

– Как проходят первые тренировки на сборе?

– Все по плану, спасибо. Дорога выдалась нелегкой, но мы были готовы к этому. Здесь хорошая погода для качественных тренировок, поэтому все заряжены и настроены работать и готовиться к сезону.

– Какие в целом ожидания от этого этапа подготовки к сезону?

– Все понимают, что сборы не будут легкими. Но это футбольные сборы, так везде. Мы будем плодотворно работать, чтобы получить нужный для нас результат.

– Уже через неделю – первый контрольный матч. Ожидаете игры?

– Конечно. Все соперники плюс-минус одинакового уровня. Важным является именно первый спарринг, ведь мы первый раз после зимней паузы выйдем на поле и надо будет почувствовать игровой ритм. Также последний спарринг тоже будет выделяться, это будет генеральная репетиция перед сезоном. Надо быть готовыми к первой официальной игре против «Вереса».

Пользуясь случаем хочу поблагодарить наших Героев, за то, что мы имеем возможность быть здесь. Это все благодаря нашим защитникам и защитницам, которые защищают нашу землю, нашу Украину. Именно благодаря им мы можем жить и заниматься любимым делом, поэтому низкий им поклон и благодарность.

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Александр Романчук (1999) Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Кривбасс
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