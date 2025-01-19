Из-за травм. Артета требует у руководства Арсенала трансферов
Испанский специалист хочет подписать нападающего
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета настаивает, что клубу необходимо усилиться во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает Fichajes, испанский специалист хочет подписать нападающего. Коуч обеспокоен из-за травмы основного форварда Габриэла Жезуса и уже ищет ему замену. Также Артета считает, что «Арсеналу» не хватает глубины состава и хочет подписать дублеров для лидеров команды, однако главным приоритетом наставника остается трансфер форварда. Сообщается, что «канониры» интересуются Беньямином Шешко и Виктором Дьекерешем.
На данный момент лучшим бомбардиром «Арсенала» в нынешнем сезоне является Кай Хаверц, который забил 13 голов за 29 матчей во всех турнирах.
В турнирной таблице «Арсенал», имея в своем активе 44 очка, занимает второе место.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется Альфонсо Дэвисом.
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