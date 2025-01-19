Из-за травм. Артета требует у руководства Арсенала трансферов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета настаивает, что клубу необходимо усилиться во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Fichajes, испанский специалист хочет подписать нападающего. Коуч обеспокоен из-за травмы основного форварда Габриэла Жезуса и уже ищет ему замену. Также Артета считает, что «Арсеналу» не хватает глубины состава и хочет подписать дублеров для лидеров команды, однако главным приоритетом наставника остается трансфер форварда. Сообщается, что «канониры» интересуются Беньямином Шешко и Виктором Дьекерешем.

На данный момент лучшим бомбардиром «Арсенала» в нынешнем сезоне является Кай Хаверц, который забил 13 голов за 29 матчей во всех турнирах.

В турнирной таблице «Арсенал», имея в своем активе 44 очка, занимает второе место.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется Альфонсо Дэвисом.