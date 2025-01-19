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Саудовская Аравия
19 января 2025, 15:50 | Обновлено 19 января 2025, 15:54
244
1

Вопрос времени и переговоров? Винисиус может перейти в Саудовскую Аравию

Главным претендентом на звезду является «Аль-Хиляль»

19 января 2025, 15:50 | Обновлено 19 января 2025, 15:54
244
1
Вопрос времени и переговоров? Винисиус может перейти в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор может перейти в Саудовскую Аравию, сообщает Marca.

По информации источника, главным претендентом на подписание бразильца является «Аль-Хиляль». Клуб готов сделать предложение по трансферу после того, как команду покинет другой звездный бразилец – Неймар.

Саудовский клуб планирует заплатить «Реалу» сумму отступных, что сделает Винисиуса самым дорогим трансфером в истории футбола. Саудиты готовы предложить Винисиусу зарплату, которая превышает заработную плату легендарного Криштиану Роналду.

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель в интервью испанскому изданию Marca ответил на вопрос о трансфере Винисиуса:

«Винисиус? У нас нет мечтаний, это вопрос времени и переговоров».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего вингера в 200 миллионов евро. Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 10 голевых передач.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Аль-Хиляль трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Неймар Криштиану Роналду
Іван Распутін Источник: Marca
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Lulinnha
Это будет самая дорогая покупка в зоопарк. 
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