Вопрос времени и переговоров? Винисиус может перейти в Саудовскую Аравию

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор может перейти в Саудовскую Аравию, сообщает Marca.

По информации источника, главным претендентом на подписание бразильца является «Аль-Хиляль». Клуб готов сделать предложение по трансферу после того, как команду покинет другой звездный бразилец – Неймар.

Саудовский клуб планирует заплатить «Реалу» сумму отступных, что сделает Винисиуса самым дорогим трансфером в истории футбола. Саудиты готовы предложить Винисиусу зарплату, которая превышает заработную плату легендарного Криштиану Роналду.

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель в интервью испанскому изданию Marca ответил на вопрос о трансфере Винисиуса:

«Винисиус? У нас нет мечтаний, это вопрос времени и переговоров».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего вингера в 200 миллионов евро. Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 10 голевых передач.