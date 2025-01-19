«Было ощущение». Гвардиола высказался относительно трансферов Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о планах клуба на трансферном рынке этой зимой. Специалист заявил, что «горожанам» нужно усиление.

В прошлом сезоне у нас было ощущение, что рано или поздно нам придется делать движения на трансферном рынке. Так что мы это делаем.

Мы бы не делали этого, если бы игроки были в хорошей форме, но сегодня у нас есть только 1-2 центральных защитника и не больше. В середине поля у нас тоже были проблемы», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 35 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.