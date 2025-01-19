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Англия
19 января 2025, 15:37 | Обновлено 19 января 2025, 15:38
624
1

«Было ощущение». Гвардиола высказался относительно трансферов Ман Сити

Жузеп Гвардиола рассказал о планах клуба

19 января 2025, 15:37 | Обновлено 19 января 2025, 15:38
624
1
«Было ощущение». Гвардиола высказался относительно трансферов Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о планах клуба на трансферном рынке этой зимой. Специалист заявил, что «горожанам» нужно усиление.

В прошлом сезоне у нас было ощущение, что рано или поздно нам придется делать движения на трансферном рынке. Так что мы это делаем.

Мы бы не делали этого, если бы игроки были в хорошей форме, но сегодня у нас есть только 1-2 центральных защитника и не больше. В середине поля у нас тоже были проблемы», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 35 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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Saar
Узбека за 40 лямів купити.....офігєнний трансфер🤣🤣🤣🤣🤣
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