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Англия
19 января 2025, 15:11 | Обновлено 19 января 2025, 16:17
994
1

ФОТО. «Путешествие продолжается». Забарный отреагировал на разгром Ньюкасла

«Борнмут» разгромил «сорок»

19 января 2025, 15:11 | Обновлено 19 января 2025, 16:17
994
1
ФОТО. «Путешествие продолжается». Забарный отреагировал на разгром Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отреагировал на победу своей команды над «Ньюкаслом» в 22 туре Английской Премьер-лиги (4:1).

«Наше путешествие продолжается. Спасибо за поддержку, «вишни», – лаконично сказал Илья.

В нынешнем сезоне «Борнмут» занимает шестую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 37 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Ильи Забарного за матч против «Ньюкасла».

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ньюкасл
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Александр Фалий
Sport.ua ви взагалі знаєте чим форвард від захисника відрізняється 
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