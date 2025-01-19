Англия19 января 2025, 15:11 | Обновлено 19 января 2025, 16:17
994
1
ФОТО. «Путешествие продолжается». Забарный отреагировал на разгром Ньюкасла
«Борнмут» разгромил «сорок»
19 января 2025, 15:11 | Обновлено 19 января 2025, 16:17
994
1
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отреагировал на победу своей команды над «Ньюкаслом» в 22 туре Английской Премьер-лиги (4:1).
«Наше путешествие продолжается. Спасибо за поддержку, «вишни», – лаконично сказал Илья.
В нынешнем сезоне «Борнмут» занимает шестую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 37 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей.
Ранее стала известна оценка Ильи Забарного за матч против «Ньюкасла».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 18 января 2025, 20:32 0
Четвертая ракетка мира прокомментировала поражение Элине в 3-м раунде Aus Open 2025
Футбол | 19 января 2025, 07:00 29
Валерий Василенко предсказывает грузинскому вингеру сложности в «ПСЖ»
Бокс | 18.01.2025, 20:08
Футбол | 19.01.2025, 14:57
Футбол | 19.01.2025, 09:57
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Sport.ua ви взагалі знаєте чим форвард від захисника відрізняється
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.01.2025, 22:53 1
19.01.2025, 07:41 12
19.01.2025, 07:26 1
17.01.2025, 18:25 2
18.01.2025, 08:39 3
19.01.2025, 07:15 2
17.01.2025, 22:15 9
18.01.2025, 07:34