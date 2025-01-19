ФОТО. «Путешествие продолжается». Забарный отреагировал на разгром Ньюкасла

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отреагировал на победу своей команды над «Ньюкаслом» в 22 туре Английской Премьер-лиги (4:1).

«Наше путешествие продолжается. Спасибо за поддержку, «вишни», – лаконично сказал Илья.

В нынешнем сезоне «Борнмут» занимает шестую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 37 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Ильи Забарного за матч против «Ньюкасла».