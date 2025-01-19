«Он был невероятным». Макманаман оценил игру Забарного в матче с Ньюкаслом

Легенда «Ливерпуля» Стив Макманаман высоко оценил игру «Борнмута» в победном матче 22-го тура АПЛ с «Ньюкаслом». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды украинца Ильи Забарного.

«Клюйверт получает все аплодисменты за свой хет-трик, и я думаю, что Забарный и Хейсен также были невероятными.

Они могли забить больше, но забить четыре гола в ворота «Ньюкасла» – это уже большое достижение. Это было великолепное выступление, я вообще не ожидал этого.

Я думал, что «Ньюкасл» продолжит свою победную серию, учитывая их форму, но они просто не смогли ничего сделать по той или иной причине, а «Борнмут» был полной противоположностью.

Они буквально летали по всему полю, это было великолепное выступление с их стороны», – цитирует Стива официальный сайт АПЛ.

Макманаман большую часть карьеры провел в «Ливерпуле», за который сыграл 364 матчей и забил 66 голов. Также в его активе выступления за мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». В составе сборной Англии Стив сыграл 37 матчей и забил 3 гола.