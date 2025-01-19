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Англия
19 января 2025, 13:05 | Обновлено 19 января 2025, 13:12
734
0

«Он был невероятным». Макманаман оценил игру Забарного в матче с Ньюкаслом

Экс-хавбек сборной Англии в восторге от игры «Борнмута»

19 января 2025, 13:05 | Обновлено 19 января 2025, 13:12
734
0
«Он был невероятным». Макманаман оценил игру Забарного в матче с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда «Ливерпуля» Стив Макманаман высоко оценил игру «Борнмута» в победном матче 22-го тура АПЛ с «Ньюкаслом». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды украинца Ильи Забарного.

«Клюйверт получает все аплодисменты за свой хет-трик, и я думаю, что Забарный и Хейсен также были невероятными.

Они могли забить больше, но забить четыре гола в ворота «Ньюкасла» – это уже большое достижение. Это было великолепное выступление, я вообще не ожидал этого.

Я думал, что «Ньюкасл» продолжит свою победную серию, учитывая их форму, но они просто не смогли ничего сделать по той или иной причине, а «Борнмут» был полной противоположностью.

Они буквально летали по всему полю, это было великолепное выступление с их стороны», – цитирует Стива официальный сайт АПЛ.

Макманаман большую часть карьеры провел в «Ливерпуле», за который сыграл 364 матчей и забил 66 голов. Также в его активе выступления за мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». В составе сборной Англии Стив сыграл 37 матчей и забил 3 гола.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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