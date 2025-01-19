Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нашли замену Неймару. 2 суперзвезды могут сменить бразильца в Аль-Хиляле
Испания
19 января 2025, 23:32 | Обновлено 19 января 2025, 23:48
310
0

Нашли замену Неймару. 2 суперзвезды могут сменить бразильца в Аль-Хиляле

Родриго и Мохамед Салах являются целями саудовского клуба

19 января 2025, 23:32 | Обновлено 19 января 2025, 23:48
310
0
Нашли замену Неймару. 2 суперзвезды могут сменить бразильца в Аль-Хиляле
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

«Аль-Хиляль» нашел два варианта на замену бразильскому вингеру Неймару, сообщает Руди Галетти.

По информации источника. 32-летнему футболисту планируют найти замену до конца сезона.

Первыми вариантами на то, чтобы стать новыми суперзвездами в команде являются бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго и египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В текущем сезоне Неймар провел на поле всего 42 минуты.

Ранее сообщалось о том, что Неймар в ближайшее время может сменить клуб.

По теме:
3 игрока. Клуб УПЛ может усилиться украинским легионером
Фламенго предложил 6 миллионов евро за бывшего игрока Шахтера
Предложение сделано. Неймар близок к смене клуба уже этой зимой
Неймар Родриго Гоес Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Реал Мадрид Ливерпуль
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном
Футбол | 19 января 2025, 23:40 0
«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном
«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном

Ноттингем Форест победил Саутгемптон со счетом 3:2 в матче 22-го тура АПЛ

Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Бокс | 19 января 2025, 07:41 24
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?

Легендарный боксер вспомнил удар в поединке Усик – Дюбуа

Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Бокс | 19.01.2025, 09:26
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Футбол | 19.01.2025, 07:15
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Теннис | 19.01.2025, 22:30
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
18.01.2025, 21:55 2
Футбол
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
18.01.2025, 20:32
Теннис
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
18.01.2025, 18:55 27
Футбол
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 2
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
19.01.2025, 07:26 2
Теннис
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
18.01.2025, 19:59 2
Футбол
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем