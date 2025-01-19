Испания19 января 2025, 23:32 | Обновлено 19 января 2025, 23:48
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Нашли замену Неймару. 2 суперзвезды могут сменить бразильца в Аль-Хиляле
Родриго и Мохамед Салах являются целями саудовского клуба
19 января 2025, 23:32 | Обновлено 19 января 2025, 23:48
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«Аль-Хиляль» нашел два варианта на замену бразильскому вингеру Неймару, сообщает Руди Галетти.
По информации источника. 32-летнему футболисту планируют найти замену до конца сезона.
Первыми вариантами на то, чтобы стать новыми суперзвездами в команде являются бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго и египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.
В текущем сезоне Неймар провел на поле всего 42 минуты.
Ранее сообщалось о том, что Неймар в ближайшее время может сменить клуб.
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