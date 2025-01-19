Нашли замену Неймару. 2 суперзвезды могут сменить бразильца в Аль-Хиляле

«Аль-Хиляль» нашел два варианта на замену бразильскому вингеру Неймару, сообщает Руди Галетти.

По информации источника. 32-летнему футболисту планируют найти замену до конца сезона.

Первыми вариантами на то, чтобы стать новыми суперзвездами в команде являются бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго и египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В текущем сезоне Неймар провел на поле всего 42 минуты.

Ранее сообщалось о том, что Неймар в ближайшее время может сменить клуб.