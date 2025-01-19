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Италия
19 января 2025, 08:19 | Обновлено 19 января 2025, 08:20
242
0

Консейсау объяснил поражение Милана в матче против Ювентуса в Серии А

Специалист заявил, что туринцы оказались голоднее к победам

19 января 2025, 08:19 | Обновлено 19 января 2025, 08:20
242
0
Консейсау объяснил поражение Милана в матче против Ювентуса в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау поделился эмоциями после поражения своей команды в матче 21 тура итальянской Серии А против «Ювентуса» (0:2).

Первый тайм был равным, но второй оказался другим. «Ювентус» был голоднее, мы могли пропустить еще больше, потому что пытались продвигаться вперед с мячом в ногах. Ответственность лежит на мне. Первый шаг к победе в матче – это желание выиграть, а мы сегодня этого не желали. Сейчас январь топлива не может не хватать.

Мы должны иметь дома пустой холодильник, чтобы быть голоднее. У меня были другие команды, низшего уровня, технически не выдающиеся, но имевшие невероятное желание. Нам нужно расти, а если мы в Милане, то еще больше. Мы должны быть гордыми за то, что делаем. Мне не удалось в перерыве мотивировать игроков на реакцию.

Мы не можем всегда полагаться на опытных игроков. Каждый несет свою долю ответственности. Мы не должны перекладывать все бремя на Леау, Тео или Меньяна. Конечно, они не могут прятаться, это очевидно, но ответственность лежит на всех. Я знаю, как это бывает, потому что сам играл 25 лет. В такие моменты проявляют себя самые опытные, но никто не должен прятаться», – сказал Консейсау.

В нынешнем сезоне «Милан» занимает восьмое место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. «Ювентус» находится на 4 строчке турнирной таблицы с 37 баллами.

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Сержиу Консейсау Милан Серия A Ювентус Ювентус - Милан
Олег Вахоцкий Источник: Джанлука Ди Марцио
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