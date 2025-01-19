Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Поп-звезда опровергла роман со звездой Реала. Официально
Другие новости
19 января 2025, 05:49 |
77
0

ФОТО. Поп-звезда опровергла роман со звездой Реала. Официально

Испанская певица Айтана высказалась относительно последних слухов

19 января 2025, 05:49 |
77
0
ФОТО. Поп-звезда опровергла роман со звездой Реала. Официально
Instagram. Айтана

Испанская поп-звезда Айтана, которая является довольно известном и на мировом рынке музыки, опровергла связь с полузащитником «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом.

Напомним, что такие слухи циркулировали в СМИ на протяжении последних недель.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Певица вышла в сторис Instagram, где сделала заявление:

«Как так вышло, что за 17 дней этого года у меня уже было три бойфренда? Всем спасибо», – написала звездная певица.

По теме:
Бетис – Алавес – 1:3. Хет-трик Гарсии. Видео голов и обзор
Невероятный Гарсия. Бетис сенсационно уступил Алавесу
ФОТО. Самая сексуальная украинка с UFC продолжает провоцировать соцсети
фото lifestyle Джуд Беллингем Реал Мадрид сборная Англии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив камбек в Лондоне
Футбол | 18 января 2025, 21:27 14
Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив камбек в Лондоне
Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив камбек в Лондоне

Поединок завершился в результативную ничью 2:2

Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Футбол | 18 января 2025, 16:43 42
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда

Команда не проигрывает 11 матчей

Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Теннис | 18.01.2025, 08:20
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
Бокс | 18.01.2025, 15:04
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
ФОТО. Звезда Голливуд приехал посмотреть на игру Артема Довбика
Футбол | 19.01.2025, 04:03
ФОТО. Звезда Голливуд приехал посмотреть на игру Артема Довбика
ФОТО. Звезда Голливуд приехал посмотреть на игру Артема Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
17.01.2025, 10:47 2
Футбол
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
17.01.2025, 09:18
Футбол
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
17.01.2025, 12:21 2
Футбол
«Лучший за 25 лет». Топ-боксер рассказал, честно ли Усик победил Фьюри
«Лучший за 25 лет». Топ-боксер рассказал, честно ли Усик победил Фьюри
17.01.2025, 03:02
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
17.01.2025, 07:45 3
Футбол
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем