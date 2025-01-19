ФОТО. Поп-звезда опровергла роман со звездой Реала. Официально

Испанская поп-звезда Айтана, которая является довольно известном и на мировом рынке музыки, опровергла связь с полузащитником «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом.

Напомним, что такие слухи циркулировали в СМИ на протяжении последних недель.

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Певица вышла в сторис Instagram, где сделала заявление:

«Как так вышло, что за 17 дней этого года у меня уже было три бойфренда? Всем спасибо», – написала звездная певица.