Другие новости19 января 2025, 05:49 |
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ФОТО. Поп-звезда опровергла роман со звездой Реала. Официально
Испанская певица Айтана высказалась относительно последних слухов
19 января 2025, 05:49 |
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Испанская поп-звезда Айтана, которая является довольно известном и на мировом рынке музыки, опровергла связь с полузащитником «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом.
Напомним, что такие слухи циркулировали в СМИ на протяжении последних недель.
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Певица вышла в сторис Instagram, где сделала заявление:
«Как так вышло, что за 17 дней этого года у меня уже было три бойфренда? Всем спасибо», – написала звездная певица.
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