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14 января 2025, 05:38 |
1277
1

ФОТО. Беллингем отказался встречаться с поп-звездой. Причина – удивительна

Джуд Беллингем не хочет никаких отношений?

14 января 2025, 05:38 |
1277
1
ФОТО. Беллингем отказался встречаться с поп-звездой. Причина – удивительна
Marca. Айтана и Беллингем

Отношения полузащитника «Реала» Джуда Беллингема и испанской поп-певицы Айтаны завершились, не успев начаться.

Газета Marca сообщает, что хавбек сборной Англии так и не решился встретиться со звездной артисткой, хотя та несколько раз звала его на свидание.

Про роман Беллингема и Айтаны заговорили, когда журналисты заметили аномальную активность потенциальной пары в Instagram: Джуд лайкал все посты певицы, и наоборот.

История имела продолжение и красавица приходила на «Сантьяго Бернабеу» поддержать футболиста.

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Но Джуд решил закончить отношения, толком их не начав. Причина – удивительна, как для игрока такого масштаба:

«Похоже, что Айтана и он начали флиртовать в Instagram, и что Айтана в один момент предложила ему встретиться. Но Джуд очень боялся, что в какой-то момент их сфотографируют, и этот снимок разлетится по СМИ.

«Он боялся быть пойманным, потому что очень заботится о своей профессиональной карьере. Беллингем не хотел быть в центре внимания, поскольку Айтана очень известна своей работой, он не дал повода для этой встречи», – рассказала журналистка светской хроники программы «Fiesta» Мариса Бласкес.

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Артем Діхтяренко Источник: Marca
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Lulinnha
Беллингем гомосек ? 
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