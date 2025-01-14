ФОТО. Беллингем отказался встречаться с поп-звездой. Причина – удивительна

Отношения полузащитника «Реала» Джуда Беллингема и испанской поп-певицы Айтаны завершились, не успев начаться.

Газета Marca сообщает, что хавбек сборной Англии так и не решился встретиться со звездной артисткой, хотя та несколько раз звала его на свидание.

Про роман Беллингема и Айтаны заговорили, когда журналисты заметили аномальную активность потенциальной пары в Instagram: Джуд лайкал все посты певицы, и наоборот.

История имела продолжение и красавица приходила на «Сантьяго Бернабеу» поддержать футболиста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Но Джуд решил закончить отношения, толком их не начав. Причина – удивительна, как для игрока такого масштаба:

«Похоже, что Айтана и он начали флиртовать в Instagram, и что Айтана в один момент предложила ему встретиться. Но Джуд очень боялся, что в какой-то момент их сфотографируют, и этот снимок разлетится по СМИ.

«Он боялся быть пойманным, потому что очень заботится о своей профессиональной карьере. Беллингем не хотел быть в центре внимания, поскольку Айтана очень известна своей работой, он не дал повода для этой встречи», – рассказала журналистка светской хроники программы «Fiesta» Мариса Бласкес.