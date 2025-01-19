Стало известно, какую позицию планирует усилить Манчестер Сити зимой
«Горожане» хотят усилить полузащиту в январе
«Манчестер Сити» не планирует прекращаться усилять свой состав в это зимнее трансферное окно.
По информации Фабрицио Романо, английский топ-клуб планирует подписать полузащитника в январе. «Горожане» рассматриваю игроков на трансферном рынке и уже нали несколько вариантов на усиление позиции.
«Манчестер Сити» после 21 сыгранного матча идет на 8-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии с 35 очками в своем активе.
Ранее сообщалось о том, что талант «Манчестер Сити» может перебраться в Германию.
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