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Англия
19 января 2025, 05:41 |
37
0

Стало известно, какую позицию планирует усилить Манчестер Сити зимой

«Горожане» хотят усилить полузащиту в январе

19 января 2025, 05:41 |
37
0
Стало известно, какую позицию планирует усилить Манчестер Сити зимой
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» не планирует прекращаться усилять свой состав в это зимнее трансферное окно.

По информации Фабрицио Романо, английский топ-клуб планирует подписать полузащитника в январе. «Горожане» рассматриваю игроков на трансферном рынке и уже нали несколько вариантов на усиление позиции.

«Манчестер Сити» после 21 сыгранного матча идет на 8-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии с 35 очками в своем активе.

Ранее сообщалось о том, что талант «Манчестер Сити» может перебраться в Германию.

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Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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