Неожиданный вариант. Талант Манчестер Сити может перебраться в Германию

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати может стать игроком «Майнца», сообщает GiveMeSport.

По информации источника, немецкий клуб собирается сделать предложение по трансферу 22-летнего футболиста. «Горожане» готовы выслушать предложения по игроку, стартующие от 25 миллионов евро. Дортмундская «Боруссия» и «Байер» следят за ситуацией.

В текущем сезоне Джеймс Макати провел 12 матчей на клубном уровне и забил 4 гола.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» завершил подписание защитника.