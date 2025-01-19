Англия19 января 2025, 03:42 | Обновлено 19 января 2025, 03:43
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Неожиданный вариант. Талант Манчестер Сити может перебраться в Германию
Джеймс Макати может перейти в «Майнц»
19 января 2025, 03:42 | Обновлено 19 января 2025, 03:43
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Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати может стать игроком «Майнца», сообщает GiveMeSport.
По информации источника, немецкий клуб собирается сделать предложение по трансферу 22-летнего футболиста. «Горожане» готовы выслушать предложения по игроку, стартующие от 25 миллионов евро. Дортмундская «Боруссия» и «Байер» следят за ситуацией.
В текущем сезоне Джеймс Макати провел 12 матчей на клубном уровне и забил 4 гола.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» завершил подписание защитника.
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