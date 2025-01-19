Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный вариант. Талант Манчестер Сити может перебраться в Германию
Англия
19 января 2025, 03:42 | Обновлено 19 января 2025, 03:43
75
0

Неожиданный вариант. Талант Манчестер Сити может перебраться в Германию

Джеймс Макати может перейти в «Майнц»

19 января 2025, 03:42 | Обновлено 19 января 2025, 03:43
75
0
Неожиданный вариант. Талант Манчестер Сити может перебраться в Германию
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Макати

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати может стать игроком «Майнца», сообщает GiveMeSport.

По информации источника, немецкий клуб собирается сделать предложение по трансферу 22-летнего футболиста. «Горожане» готовы выслушать предложения по игроку, стартующие от 25 миллионов евро. Дортмундская «Боруссия» и «Байер» следят за ситуацией.

В текущем сезоне Джеймс Макати провел 12 матчей на клубном уровне и забил 4 гола.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» завершил подписание защитника.

По теме:
Прописаны отступные. Ливерпуль нашел именитую замену Салаху
Суперконкурент для Зинченко. Гранды АПЛ могут украсть мегатрансфер у Реала
Суперзвезда АПЛ. Барселона нацелилась на трансфер именитого вингера
Джеймс Макати трансферы трансферы Бундеслиги Майнц Манчестер Сити трансферы АПЛ Боруссия Дортмунд Байер
Данііл Киріяка Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив камбек в Лондоне
Футбол | 18 января 2025, 21:27 14
Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив камбек в Лондоне
Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив камбек в Лондоне

Поединок завершился в результативную ничью 2:2

Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Футбол | 18 января 2025, 16:43 42
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда

Команда не проигрывает 11 матчей

ДЕВУШКА ДНЯ. Самая сексуальная рефери футбольного мира. Кто она?
Футбол | 19.01.2025, 02:06
ДЕВУШКА ДНЯ. Самая сексуальная рефери футбольного мира. Кто она?
ДЕВУШКА ДНЯ. Самая сексуальная рефери футбольного мира. Кто она?
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Бокс | 18.01.2025, 07:34
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Теннис | 18.01.2025, 07:10
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 3
Бокс
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
17.01.2025, 12:21 2
Футбол
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
17.01.2025, 09:18
Футбол
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
17.01.2025, 17:28 9
Футбол
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
17.01.2025, 10:59 1
Футбол
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем