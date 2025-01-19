Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление для Довбика. Рома завершает трансфер игрока Аякса
Италия
19 января 2025, 05:20 |
108
0

Усиление для Довбика. Рома завершает трансфер игрока Аякса

Девайн Ренш должен усилить римский клуб

19 января 2025, 05:20 |
108
0
Усиление для Довбика. Рома завершает трансфер игрока Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Девайн Ренш

Нидерландский опорник амстердамского «Аякса» Девайн Ренш с высокой вероятностью станет игроком римской «Ромы», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры по переходу 22-летнего футболиста находятся на финальной стадии. Итальянский клуб работает над согласием игрока на переход.

В текущем сезоне Девайн Ренш провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Раньери раскритиковал игроков «Ромы» из-за Довбика.

По теме:
Стало известно, какую позицию планирует усилить Манчестер Сити зимой
Прописаны отступные. Ливерпуль нашел именитую замену Салаху
ФОТО. Звезда Голливуд приехал посмотреть на игру Артема Довбика
Аякс Рома Рим трансферы трансферы Серии A Артем Довбик Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Бокс | 18 января 2025, 07:34 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»

Легендарный боксер выделил стиль левши у Александра

Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Теннис | 18 января 2025, 20:32 0
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет

Четвертая ракетка мира прокомментировала поражение Элине в 3-м раунде Aus Open 2025

Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Теннис | 18.01.2025, 08:20
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив камбек в Лондоне
Футбол | 18.01.2025, 21:27
Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив камбек в Лондоне
Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив камбек в Лондоне
Победы Борнмута и Ливерпуля, неудача Жироны, топовые матчи в Серии А
Футбол | 19.01.2025, 03:22
Победы Борнмута и Ливерпуля, неудача Жироны, топовые матчи в Серии А
Победы Борнмута и Ливерпуля, неудача Жироны, топовые матчи в Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
17.01.2025, 14:41
Хоккей
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
17.01.2025, 09:18
Футбол
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
18.01.2025, 01:28
Футбол
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
17.01.2025, 10:59 1
Футбол
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем