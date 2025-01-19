Усиление для Довбика. Рома завершает трансфер игрока Аякса
Девайн Ренш должен усилить римский клуб
Нидерландский опорник амстердамского «Аякса» Девайн Ренш с высокой вероятностью станет игроком римской «Ромы», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры по переходу 22-летнего футболиста находятся на финальной стадии. Итальянский клуб работает над согласием игрока на переход.
В текущем сезоне Девайн Ренш провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее сообщалось о том, что Раньери раскритиковал игроков «Ромы» из-за Довбика.
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