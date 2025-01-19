ВИДЕО. Как муж Свитолиной покорил интернет. Всего одним поступком

Тениссисты Гаэль Монфис и Элина Свитолина, которые являются парой и воспитывают дочь, стали героями вирусной истории на Australian Open-2025.

В Instagram набирает популярности видео, на котором муж украинки забирает у неё тяжелую сумку.

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Этот момент очень впечатлил пользователей, которые посмотрели видео:

«Как он взял её сумку 😍», «Оба замечательные люди! Люблю их и благословляю!», «Какой Гаэль джентельмен 😍 Такая милая пара», и так далее.

Действительно, Монфис показал чудесный пример, как нужно поддерживать жену и помогать ей в любых житейских ситуациях.

Напомним, что Элина Свитолина пробилась в 1/16 финала турнира и стало известно против кого она сыграет.