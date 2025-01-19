Испания19 января 2025, 05:06 |
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Бетис – Алавес – 1:3. Хет-трик Гарсии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги
19 января 2025, 05:06 |
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В суботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Алавесом».
Встреча прошла на Эстадио Бенито Вильямарин в Севилье.
Хет-трик Кике Гарсии принес гостям неожиданную победу.
Ла Лига. 20-й тур
Бетис – Алавес – 1:3
Голы: Родригез, 28 – Кике Гарсия, 11, 80, 84
Удаление: Перро, 55
Видеообзор матча:
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
56’
Ромэн Перро (Бетис) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Родригес (Бетис).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Кике Гарсия (Алавес).
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