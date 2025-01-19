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Бетис
18.01.2025 19:30 – FT 1 : 3
Алавес
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Испания
19 января 2025, 05:06 |
18
0

Бетис – Алавес – 1:3. Хет-трик Гарсии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги

19 января 2025, 05:06 |
18
0
Бетис – Алавес – 1:3. Хет-трик Гарсии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Кике Гарсия

В суботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Алавесом».

Встреча прошла на Эстадио Бенито Вильямарин в Севилье.

Хет-трик Кике Гарсии принес гостям неожиданную победу.

Ла Лига. 20-й тур

Бетис – Алавес – 1:3

Голы: Родригез, 28 – Кике Гарсия, 11, 80, 84

Удаление: Перро, 55

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
56’
Ромэн Перро (Бетис) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Родригес (Бетис).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Кике Гарсия (Алавес).
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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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