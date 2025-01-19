Испания19 января 2025, 04:51 |
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Невероятный Гарсия. Бетис сенсационно уступил Алавесу
Результат матча сделал Кике Гарсия
19 января 2025, 04:51 |
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В суботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Алавесом».
Встреча прошла на Эстадио Бенито Вильямарин в Севилье.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Матч завершился победой гостей со счетом 1:3 благодаря хет-трику Кике Гарсии.
Ла Лига. 20-й тур
Бетис – Алавес – 1:3
Голы: Родригез, 28 – Кике Гарсия, 11, 80, 84
Удаление: Перро, 55
Фото матча:
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