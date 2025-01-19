Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный Гарсия. Бетис сенсационно уступил Алавесу
Чемпионат Испании
Бетис
18.01.2025 19:30 – FT 1 : 3
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 января 2025, 04:51 |
25
0

Невероятный Гарсия. Бетис сенсационно уступил Алавесу

Результат матча сделал Кике Гарсия

19 января 2025, 04:51 |
25
0
Невероятный Гарсия. Бетис сенсационно уступил Алавесу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кике Гарсия

В суботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Алавесом».

Встреча прошла на Эстадио Бенито Вильямарин в Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Матч завершился победой гостей со счетом 1:3 благодаря хет-трику Кике Гарсии.

Ла Лига. 20-й тур

Бетис – Алавес – 1:3

Голы: Родригез, 28 – Кике Гарсия, 11, 80, 84

Удаление: Перро, 55

Фото матча:

По теме:
ФОТО. Поп-звезда опровергла роман со звездой Реала. Официально
Бетис – Алавес – 1:3. Хет-трик Гарсии. Видео голов и обзор
Леганес – Атлетико – 1:0. Незабитый пенальти Гризманна. Видео голов
Бетис Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кике Гарсия
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Футбол | 18 января 2025, 16:43 42
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда

Команда не проигрывает 11 матчей

Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Теннис | 18 января 2025, 08:20 15
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала

Гаэль Монфис в четырех сетах переиграл Тейлора Фритца в 3-м раунде мейджора

БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
Бокс | 18.01.2025, 08:39
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
ВИДЕО. В семье футболиста Карпат ожидается пополнение. Известен пол ребенка
Футбол | 19.01.2025, 02:47
ВИДЕО. В семье футболиста Карпат ожидается пополнение. Известен пол ребенка
ВИДЕО. В семье футболиста Карпат ожидается пополнение. Известен пол ребенка
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Футбол | 18.01.2025, 23:00
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 3
Бокс
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
17.01.2025, 11:43 15
Футбол
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
17.01.2025, 10:47 2
Футбол
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
17.01.2025, 17:28 9
Футбол
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
17.01.2025, 10:59 1
Футбол
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
17.01.2025, 14:37 50
Хоккей
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 88
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем