Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1. Дубль Матета. Видео голов и обзор

В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Кристал Пэлас».

Встреча прошла на Лондон Стэдиум в Лондоне.

Гости победили благодаря дублю Жана-Филиппа Матета и продлили серию без поражений до 6 матчей.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Матета, 48, 89 (пен)

Удаление: Мавропанос, 80

Видеообзор матча: