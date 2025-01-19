18.01.2025 17:00 – FT 0 : 2
Англия19 января 2025, 04:13 |
9
0
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1. Дубль Матета. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги
19 января 2025, 04:13 |
9
0
В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Кристал Пэлас».
Встреча прошла на Лондон Стэдиум в Лондоне.
Гости победили благодаря дублю Жана-Филиппа Матета и продлили серию без поражений до 6 матчей.
Английская Премьер-лига. 22-й тур
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Матета, 48, 89 (пен)
Удаление: Мавропанос, 80
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
80’
Константинос Мавропанос (Вест Хэм) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 18 января 2025, 06:45 42
Даяна уступила Елене в двух сетах в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025
Теннис | 18 января 2025, 07:10 6
Марта и Елена-Габриэла Русе в двух сетах выбили шестых сеяных Мертенс и Перес
Другие виды | 18.01.2025, 19:17
Бокс | 18.01.2025, 08:10
Футбол | 19.01.2025, 01:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.01.2025, 09:06 1
17.01.2025, 09:18
17.01.2025, 01:10 24
18.01.2025, 08:39 1
18.01.2025, 07:34
17.01.2025, 11:43 14
18.01.2025, 16:43 42