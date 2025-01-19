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Вест Хэм
18.01.2025 17:00 – FT 0 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
19 января 2025, 04:13 |
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Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1. Дубль Матета. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

19 января 2025, 04:13 |
9
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Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1. Дубль Матета. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Филипп Матета

В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Кристал Пэлас».

Встреча прошла на Лондон Стэдиум в Лондоне.

Гости победили благодаря дублю Жана-Филиппа Матета и продлили серию без поражений до 6 матчей.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Матета, 48, 89 (пен)

Удаление: Мавропанос, 80

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
80’
Константинос Мавропанос (Вест Хэм) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас Вест Хэм Вест Хэм - Кристал Пэлас Английская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Константинос Мавропанос
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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