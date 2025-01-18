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Италия
18 января 2025, 23:51 |
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Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Аталанта – Наполи

«Наполи» в гостях одержали важную победу над «бергамасками» (3:2)

18 января 2025, 23:51 |
101
0
Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Аталанта – Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в рамках 21-го тура Серии А состоялась встреча между командами «Аталанта» и «Наполи». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились Матео Ретеги, Маттео Политано, Скотт Мактоминей, Адемола Лукман и Ромелу Лукаку.

Статистика

Аталанта Наполи

  • Владение мячом: 57% – 43%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.72 – 0.80
  • Большие шансы: 0 – 3
  • Удары по воротам: 15 – 6
  • Удары в створ ворот: 6 – 3
  • Сейвы: 0 – 4
  • Угловые: 3 – 1
  • Фолы: 18 – 9
  • Передачи: 545 – 428
  • Точные передачи: 474 – 351
  • Отборы мяча: 22 – 18
  • Штрафные удары: 9 – 18
  • Желтые карточки: 4 – 2

В этом сезоне «Аталанта» занимает третье место в чемпионате Италии с 43 очками. «Наполи» находится на вершине турнирной таблицы с 50 очками.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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