Италия18 января 2025, 23:51 |
101
0
Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Аталанта – Наполи
«Наполи» в гостях одержали важную победу над «бергамасками» (3:2)
18 января 2025, 23:51 |
101
0
18 января в рамках 21-го тура Серии А состоялась встреча между командами «Аталанта» и «Наполи». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились Матео Ретеги, Маттео Политано, Скотт Мактоминей, Адемола Лукман и Ромелу Лукаку.
Статистика
Аталанта – Наполи
- Владение мячом: 57% – 43%
- Ожидаемые голы (xG): 0.72 – 0.80
- Большие шансы: 0 – 3
- Удары по воротам: 15 – 6
- Удары в створ ворот: 6 – 3
- Сейвы: 0 – 4
- Угловые: 3 – 1
- Фолы: 18 – 9
- Передачи: 545 – 428
- Точные передачи: 474 – 351
- Отборы мяча: 22 – 18
- Штрафные удары: 9 – 18
- Желтые карточки: 4 – 2
В этом сезоне «Аталанта» занимает третье место в чемпионате Италии с 43 очками. «Наполи» находится на вершине турнирной таблицы с 50 очками.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2025, 23:08 0
Борнмут одержал победу над Ньюкаслом со счетом 4:1 в матче 22-го тура АПЛ
Теннис | 18 января 2025, 11:59 88
Элина в 3-м раунде австралийского мейджора в трех сетах переиграла Жасмин Паолини
Другие виды | 18.01.2025, 19:17
Бокс | 18.01.2025, 08:10
Футбол | 18.01.2025, 16:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
17.01.2025, 09:18
17.01.2025, 17:28 9
17.01.2025, 15:17
17.01.2025, 01:48 1
17.01.2025, 14:37 50
17.01.2025, 12:21 2
17.01.2025, 08:26 3