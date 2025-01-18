Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Аталанта – Наполи

18 января в рамках 21-го тура Серии А состоялась встреча между командами «Аталанта» и «Наполи». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились Матео Ретеги, Маттео Политано, Скотт Мактоминей, Адемола Лукман и Ромелу Лукаку.

Статистика

Аталанта – Наполи

Владение мячом: 57% – 43%

Ожидаемые голы (xG): 0.72 – 0.80

Большие шансы: 0 – 3

Удары по воротам: 15 – 6

Удары в створ ворот: 6 – 3

Сейвы: 0 – 4

Угловые: 3 – 1

Фолы: 18 – 9

Передачи: 545 – 428

Точные передачи: 474 – 351

Отборы мяча: 22 – 18

Штрафные удары: 9 – 18

Желтые карточки: 4 – 2

В этом сезоне «Аталанта» занимает третье место в чемпионате Италии с 43 очками. «Наполи» находится на вершине турнирной таблицы с 50 очками.