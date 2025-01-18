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  4. Микель АРТЕТА – о 2:2 с Астон Виллой: «Это была лучшая игра»
Англия
18 января 2025, 23:14 |
194
1

Микель АРТЕТА – о 2:2 с Астон Виллой: «Это была лучшая игра»

Наставник «Арсенала» прокомментировал последний матч лондонцев

18 января 2025, 23:14 |
194
1
Микель АРТЕТА – о 2:2 с Астон Виллой: «Это была лучшая игра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В субботу, 18 января, прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Астон Вилла».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Поединок завершился вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об этом поединке.

«Я горжусь тем, как сыграли наши игроки, ведь это был третий матч за последние шесть дней, мы доминировали. Очевидно, мы заслужили победу.

Игру можно описать одним словом – гордость. Это была лучшая игра против «Астон Вилла» за время моей работы в «Арсенале». Нам сегодня немного не хватило, два пропущенных гола были необязательными», – сказал Артета.

«Арсенал» продолжает занимать в турнирной таблице АПЛ второе место, имея в активе теперь 44 очка. У «Астон Виллы» на восемь очков меньше и седьмая позиция. Лидирует в АПЛ «Ливерпуль» с 50 очками.

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Микель Артета Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Астон Вилла
Дмитро Олійник Источник: BBC
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Комментарии 1
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osokor
Арсенал став дуже передбачуваним. Одні і ті ж гравці, одна і та ж тактика. Суперники призвичаюються і успішно протидіють.Трохи різноманіття привносили Сака і Зінченко, але вони не грають. А один Тросард не в змозі креативити за всіх...
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