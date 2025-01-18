Микель АРТЕТА – о 2:2 с Астон Виллой: «Это была лучшая игра»

В субботу, 18 января, прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Астон Вилла».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Поединок завершился вничью 2:2.

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об этом поединке.

«Я горжусь тем, как сыграли наши игроки, ведь это был третий матч за последние шесть дней, мы доминировали. Очевидно, мы заслужили победу.

Игру можно описать одним словом – гордость. Это была лучшая игра против «Астон Вилла» за время моей работы в «Арсенале». Нам сегодня немного не хватило, два пропущенных гола были необязательными», – сказал Артета.

«Арсенал» продолжает занимать в турнирной таблице АПЛ второе место, имея в активе теперь 44 очка. У «Астон Виллы» на восемь очков меньше и седьмая позиция. Лидирует в АПЛ «Ливерпуль» с 50 очками.