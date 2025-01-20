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20 января 2025, 23:42 |
564
0

Неймар назвал лучшего европейского вратаря в истории

Бразилец выделил экс-кипера «Барселоны» Виктора Вальдеса

20 января 2025, 23:42 |
564
0
Неймар назвал лучшего европейского вратаря в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный бразильский вингер Неймар назвал пятерку лучших, по его мнению, вратарей в истории футбола. В список Неймара попал только один голкипер из Европы – Виктор Вальдес.

«Лучшие вратари? Я бы включил бы в список Виктора Вальдеса, Клаудио Таффарела, Жулио Сезар, Диду и Маркоса», – сказал Неймар.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Жулио Сезар Виктор Вальдес Дида Клаудио Таффарел Неймар
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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