Неймар назвал лучшего европейского вратаря в истории

Звездный бразильский вингер Неймар назвал пятерку лучших, по его мнению, вратарей в истории футбола. В список Неймара попал только один голкипер из Европы – Виктор Вальдес.

«Лучшие вратари? Я бы включил бы в список Виктора Вальдеса, Клаудио Таффарела, Жулио Сезар, Диду и Маркоса», – сказал Неймар.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.