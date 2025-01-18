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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Все знают, что Уокер – великолепный игрок»
Италия
18 января 2025, 22:38 |
338
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Все знают, что Уокер – великолепный игрок»

Легендарный экс-форвард высказался о трансфере фулбека

18 января 2025, 22:38 |
338
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Все знают, что Уокер – великолепный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о звездном фулбеке «Манчестер Сити» Кайле Уокере:

«Все знают, что Уокер – великолепный игрок. Когда на рынке есть кто-то подобный ему, интерес большой. Он не противоречит нашему видению, потому что он сильный, он лидер, который доминирует в раздевалке. Теперь проверяем, возможен ли этот трансфер.

Мы ежедневно разговариваем с тренером Сержиу Консейсау, чтобы понять, что ему нужно, а что нет. Сейчас мы работаем. На трансферном рынке чем больше говоришь, тем больше это стоит, лучше промолчать».

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Златан Ибрагимович Кайл Уокер Милан Сержиу Консейсау трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Манчестер Сити
Іван Распутін Источник: Daily Mail
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