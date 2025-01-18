Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Все знают, что Уокер – великолепный игрок»

Легендарный экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о звездном фулбеке «Манчестер Сити» Кайле Уокере:

«Все знают, что Уокер – великолепный игрок. Когда на рынке есть кто-то подобный ему, интерес большой. Он не противоречит нашему видению, потому что он сильный, он лидер, который доминирует в раздевалке. Теперь проверяем, возможен ли этот трансфер.

Мы ежедневно разговариваем с тренером Сержиу Консейсау, чтобы понять, что ему нужно, а что нет. Сейчас мы работаем. На трансферном рынке чем больше говоришь, тем больше это стоит, лучше промолчать».