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18 января 2025, 22:40 |
1165
0

ФОТО. Игрок Барселоны впечатлил одноклубников роскошными подарками

Рафинья показал капитанский клас

18 января 2025, 22:40 |
1165
0
ФОТО. Игрок Барселоны впечатлил одноклубников роскошными подарками
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Нападающий «Барселоны» и один из клубных капитанов Рафинья отметился красивым поступком передем финалом Суперкубка Испании.

Накануне Эль-Класико бразилец подарил одноклубникам позолоченные именные часы с игровым номером каждого.

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Этот поступок помог повысить командный настрой перед матчем против «Реала». Напомним, что каталонцы выиграли тот поединок со счётом 5-2.

Ранее Рафинья отметился красивым презентом другому лидеру «сине-гранатовых» Ламину Ямалу.

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фото lifestyle Рафинья Диас Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Relevo
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