ФОТО. Игрок Барселоны впечатлил одноклубников роскошными подарками

Нападающий «Барселоны» и один из клубных капитанов Рафинья отметился красивым поступком передем финалом Суперкубка Испании.

Накануне Эль-Класико бразилец подарил одноклубникам позолоченные именные часы с игровым номером каждого.

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Этот поступок помог повысить командный настрой перед матчем против «Реала». Напомним, что каталонцы выиграли тот поединок со счётом 5-2.

Ранее Рафинья отметился красивым презентом другому лидеру «сине-гранатовых» Ламину Ямалу.