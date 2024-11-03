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03 ноября 2024, 04:12 | Обновлено 03 ноября 2024, 04:42
158
0

ВИДЕО. Одноклубник шокировал Ямала подарком. Такой же есть и у Месси

Рафинья расщедрился на подарок для Ламина Ямала

03 ноября 2024, 04:12 | Обновлено 03 ноября 2024, 04:42
158
0
ВИДЕО. Одноклубник шокировал Ямала подарком. Такой же есть и у Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Рафинья

Нападающий «Барселоны» Рафинья подарил Ламину Ямалу памятный подарок по случаю выигрыша приза «Трофей Копа».

Эта награда вручается лучшему футболисту мира, не достигшему 21 года.

Рафинья пригласил Ямала, чтобы вручить ему свой подарок – бразилец заказал золотой именной iPhone для Ламина.

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Бразилец обратился в «I Design Gold» – компанию, известную созданием предметов роскоши для таких звезд футбола, как Роналдиньо, Родри и Лионель Месси, который, как известно, заказал целую коллекцию этих золотых iPhone после победы Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Реакция Ламина Ямала – бесценна для Рафиньи:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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