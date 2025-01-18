Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Астон Вилла – Арсенал

18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча между командами «Астон Вилла» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 2:2. Забитыми мячами отметились Габриэл Мартинелли, Кай Хавертц, Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.

Статистика

Астон Вилла – Арсенал

Владение мячом: 66% – 34%

Ожидаемые голы (xG): 1.44 – 1.04

Большие шансы: 2 – 2

Удары по воротам: 17 – 8

Удары в створ ворот: 6 – 4

Сейвы: 2 – 3

Угловые: 10 – 1

Фолы: 10 – 18

Передачи: 483 – 264

Точные передачи: 427 – 193

Отборы мяча: 12 – 16

Штрафные удары: 18 – 10

Желтые карточки: 2 – 3

В этом сезоне «Астон Вилла» в АПЛ занимает 7-е место в турнирной таблице с 36 очками. «Арсенал» находятся на второй строчке, имея 44 очка.