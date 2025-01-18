Англия18 января 2025, 21:36 |
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Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Астон Вилла – Арсенал
Матч завершился ничьей (2:2)
18 января 2025, 21:36 |
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18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча между командами «Астон Вилла» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 2:2. Забитыми мячами отметились Габриэл Мартинелли, Кай Хавертц, Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.
Статистика
Астон Вилла – Арсенал
- Владение мячом: 66% – 34%
- Ожидаемые голы (xG): 1.44 – 1.04
- Большие шансы: 2 – 2
- Удары по воротам: 17 – 8
- Удары в створ ворот: 6 – 4
- Сейвы: 2 – 3
- Угловые: 10 – 1
- Фолы: 10 – 18
- Передачи: 483 – 264
- Точные передачи: 427 – 193
- Отборы мяча: 12 – 16
- Штрафные удары: 18 – 10
- Желтые карточки: 2 – 3
В этом сезоне «Астон Вилла» в АПЛ занимает 7-е место в турнирной таблице с 36 очками. «Арсенал» находятся на второй строчке, имея 44 очка.
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