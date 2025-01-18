Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Астон Вилла – Арсенал
Англия
18 января 2025, 21:36 |
95
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Астон Вилла – Арсенал

Матч завершился ничьей (2:2)

18 января 2025, 21:36 |
95
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Астон Вилла – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча между командами «Астон Вилла» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 2:2. Забитыми мячами отметились Габриэл Мартинелли, Кай Хавертц, Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.

Статистика

Астон Вилла Арсенал

  • Владение мячом: 66% – 34%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.44 – 1.04
  • Большие шансы: 2 – 2
  • Удары по воротам: 17 – 8
  • Удары в створ ворот: 6 – 4
  • Сейвы: 2 – 3
  • Угловые: 10 – 1
  • Фолы: 10 – 18
  • Передачи: 483 – 264
  • Точные передачи: 427 – 193
  • Отборы мяча: 12 – 16
  • Штрафные удары: 18 – 10
  • Желтые карточки: 2 – 3

В этом сезоне «Астон Вилла» в АПЛ занимает 7-е место в турнирной таблице с 36 очками. «Арсенал» находятся на второй строчке, имея 44 очка.

По теме:
Ливерпуль нанес рекордное количество ударов за матч в топ-5 лигах Европы
«Очень хорошо». Тренер Брентфорда оценил игру Ярмолюка против Ливерпуля
ФОТО. Лицо Артеты в матче с Виллой, где канониры вели 2:0 и не выиграли
Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Астон Вилла - Арсенал
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ
Футбол | 18 января 2025, 15:02 20
Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ
Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ

Владимир Бражко может сменить клубную прописку

Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Футбол | 18 января 2025, 01:28 0
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет

Стивен назвал символическую сборную из лучших футболистов в истории

ОФИЦИАЛЬНО. «Кенты снова вместе» Алиев сменил команду в медиалиге
Футбол | 18.01.2025, 21:43
ОФИЦИАЛЬНО. «Кенты снова вместе» Алиев сменил команду в медиалиге
ОФИЦИАЛЬНО. «Кенты снова вместе» Алиев сменил команду в медиалиге
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
Хоккей | 18.01.2025, 00:10
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла США, прошла дальше
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
Бокс | 18.01.2025, 02:19
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
17.01.2025, 12:21 2
Футбол
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 1
Бокс
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
17.01.2025, 10:47
Футбол
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 7
Футбол
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
17.01.2025, 01:48 1
Футбол
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 3
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем