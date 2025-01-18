Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Ювентус – Милан

18 января в рамках 21-го тура итальянского чемпионата на «Ювентус Стэдиум» состоялся матч между командами «Ювентус» и «Милан». Встреча завершилась победой хозяев поля (2:0). Забитыми мячами отметились Самуэль Мбангула и Тимоти Веа.

Статистика

Ювентус – Милан

Владение мячом: 60% – 40%

Ожидаемые голы (xG): 1.03 – 0.95

Большие шансы: 2 – 2

Удары по воротам: 15 – 13

Удары в створ ворот: 6 – 3

Сейвы: 1 – 4

Угловые: 5 – 5

Фолы: 19 – 11

Передачи: 557 – 367

Точные передачи: 509 – 311

Отборы мяча: 14 – 19

Штрафные удары: 11 – 19

Желтые карточки: 0 – 2

В этом сезоне «Ювентус» занимает в чемпионате Италии четвертое место с 37 очками. «Милан» находится на 8-й строчке, имея 31 очко.