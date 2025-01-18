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Италия
18 января 2025, 21:12 | Обновлено 18 января 2025, 21:25
131
0

Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Ювентус – Милан

Матч завершился победой «старой синьоры» со счетом 2:0

18 января 2025, 21:12 | Обновлено 18 января 2025, 21:25
131
0
Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Ювентус – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в рамках 21-го тура итальянского чемпионата на «Ювентус Стэдиум» состоялся матч между командами «Ювентус» и «Милан». Встреча завершилась победой хозяев поля (2:0). Забитыми мячами отметились Самуэль Мбангула и Тимоти Веа.

Статистика

Ювентус Милан

  • Владение мячом: 60% – 40%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.03 – 0.95
  • Большие шансы: 2 – 2
  • Удары по воротам: 15 – 13
  • Удары в створ ворот: 6 – 3
  • Сейвы: 1 – 4
  • Угловые: 5 – 5
  • Фолы: 19 – 11
  • Передачи: 557 – 367
  • Точные передачи: 509 – 311
  • Отборы мяча: 14 – 19
  • Штрафные удары: 11 – 19
  • Желтые карточки: 0 – 2

В этом сезоне «Ювентус» занимает в чемпионате Италии четвертое место с 37 очками. «Милан» находится на 8-й строчке, имея 31 очко.

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Милан Ювентус Ювентус - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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