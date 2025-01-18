Италия18 января 2025, 21:12 | Обновлено 18 января 2025, 21:25
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Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Ювентус – Милан
Матч завершился победой «старой синьоры» со счетом 2:0
18 января 2025, 21:12 | Обновлено 18 января 2025, 21:25
131
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18 января в рамках 21-го тура итальянского чемпионата на «Ювентус Стэдиум» состоялся матч между командами «Ювентус» и «Милан». Встреча завершилась победой хозяев поля (2:0). Забитыми мячами отметились Самуэль Мбангула и Тимоти Веа.
Статистика
Ювентус – Милан
- Владение мячом: 60% – 40%
- Ожидаемые голы (xG): 1.03 – 0.95
- Большие шансы: 2 – 2
- Удары по воротам: 15 – 13
- Удары в створ ворот: 6 – 3
- Сейвы: 1 – 4
- Угловые: 5 – 5
- Фолы: 19 – 11
- Передачи: 557 – 367
- Точные передачи: 509 – 311
- Отборы мяча: 14 – 19
- Штрафные удары: 11 – 19
- Желтые карточки: 0 – 2
В этом сезоне «Ювентус» занимает в чемпионате Италии четвертое место с 37 очками. «Милан» находится на 8-й строчке, имея 31 очко.
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