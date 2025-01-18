Суперзвезда Ливерпуля летом может покинуть клуб. И речь не о Салахе

33-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. Летом 2025 года у нидерландского футболиста заканчивается с клубом контракт.

По информации источника, ван Дейк рассматривает уход из «Ливерпуля» в чемпионат Саудовской Аравии. Нидерландский центрбек начал переговоры с местным грандом «Аль-Хилялем» относительно возможного перехода летом в качестве свободного агента.

В этом сезоне ван Дейк провел 28 матчей, забил два гола и сделал один ассист. Ранее Вирджил прокомментировал свой контракт с «мерсисайдцами».