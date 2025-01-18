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Англия
18 января 2025, 20:39 | Обновлено 18 января 2025, 20:42
399
0

Суперзвезда Ливерпуля летом может покинуть клуб. И речь не о Салахе

Вирджил ван Дейк ведет переговоры с «Аль-Хилялем»

18 января 2025, 20:39 | Обновлено 18 января 2025, 20:42
399
0
Суперзвезда Ливерпуля летом может покинуть клуб. И речь не о Салахе
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

33-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. Летом 2025 года у нидерландского футболиста заканчивается с клубом контракт.

По информации источника, ван Дейк рассматривает уход из «Ливерпуля» в чемпионат Саудовской Аравии. Нидерландский центрбек начал переговоры с местным грандом «Аль-Хилялем» относительно возможного перехода летом в качестве свободного агента.

В этом сезоне ван Дейк провел 28 матчей, забил два гола и сделал один ассист. Ранее Вирджил прокомментировал свой контракт с «мерсисайдцами».

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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