Готовы платить как в Динамо. Известно, присоединиться ли Шепелев к ЛНЗ

Украинский полузащитник Владимир Шепелев привлекает внимание черкасского ЛНЗ, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, в черкасском клубе хотят видеть Владимира в команде и даже готовы были бы повторить финансовые условия контракта с «Динамо», но сам игрок отказался от трансфера в ЛНЗ. 27-летний футболист остается открытым к трансферным предложениям.

С 16 января 2025 года Владимир Шепелев является свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Шепелев расторг контракт с киевским «Динамо».