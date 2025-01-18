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  4. Готовы платить как в Динамо. Известно, присоединиться ли Шепелев к ЛНЗ
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 18:15 |
1430
2

Готовы платить как в Динамо. Известно, присоединиться ли Шепелев к ЛНЗ

Владимир Шепелев отказался от трансфера в черкасский клуб

18 января 2025, 18:15 |
1430
2
Готовы платить как в Динамо. Известно, присоединиться ли Шепелев к ЛНЗ
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Украинский полузащитник Владимир Шепелев привлекает внимание черкасского ЛНЗ, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, в черкасском клубе хотят видеть Владимира в команде и даже готовы были бы повторить финансовые условия контракта с «Динамо», но сам игрок отказался от трансфера в ЛНЗ. 27-летний футболист остается открытым к трансферным предложениям.

С 16 января 2025 года Владимир Шепелев является свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Шепелев расторг контракт с киевским «Динамо».

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Владимир Шепелев Динамо Киев свободный агент ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Данііл Киріяка Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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didora
Всі про себе думають зверхньо. І Шепелєв думає що його запросять до Реалу чи Барселони. Грай собі у ЛНЗ в основному складі, так ні подавай Ла Лігу або АПЛ.
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+1
Gargantua81
поедет во вторую лигу в Чехию к Беседину
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0
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