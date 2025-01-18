Готовы платить как в Динамо. Известно, присоединиться ли Шепелев к ЛНЗ
Владимир Шепелев отказался от трансфера в черкасский клуб
Украинский полузащитник Владимир Шепелев привлекает внимание черкасского ЛНЗ, сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, в черкасском клубе хотят видеть Владимира в команде и даже готовы были бы повторить финансовые условия контракта с «Динамо», но сам игрок отказался от трансфера в ЛНЗ. 27-летний футболист остается открытым к трансферным предложениям.
С 16 января 2025 года Владимир Шепелев является свободным агентом.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Шепелев расторг контракт с киевским «Динамо».
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