Цыганков отметился результативным действием в Ла Лиге впервые за 142 дня

18 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» состоялся матч между командами «Жирона» и «Севилья». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Голами отметились Арнау Мартинес, Сауль и Лукебакио.

Это второй матч Виктора Цыганкова в составе «Жироны» после травмы и первый, в котором он отметился результативным действием (ассистом). Последний раз Виктор забивал или ассистировал в Ла Лиге 142 дня назад в матче против «Осасуны» (гол+ассист).

В этом розыгрыше испанского чемпионата украинский полузащитник сыграл 8 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. «Жирона» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата.