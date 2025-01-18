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Испания
18 января 2025, 17:40 | Обновлено 18 января 2025, 18:20
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0

Цыганков отметился результативным действием в Ла Лиге впервые за 142 дня

Последний раз украинский вингер забил гол за «Жирону» 29 августа 2024 года

18 января 2025, 17:40 | Обновлено 18 января 2025, 18:20
195
0
Цыганков отметился результативным действием в Ла Лиге впервые за 142 дня
Getty Images/Global Images Ukraine.

18 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» состоялся матч между командами «Жирона» и «Севилья». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Голами отметились Арнау Мартинес, Сауль и Лукебакио.

Это второй матч Виктора Цыганкова в составе «Жироны» после травмы и первый, в котором он отметился результативным действием (ассистом). Последний раз Виктор забивал или ассистировал в Ла Лиге 142 дня назад в матче против «Осасуны» (гол+ассист).

В этом розыгрыше испанского чемпионата украинский полузащитник сыграл 8 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. «Жирона» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига статистика Севилья Жирона - Севилья чемпионат Испании по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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