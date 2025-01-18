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  4. 50 миллионов евро. Аль-Иттихад хочет подписать именитого хавбека Барселоны
Саудовская Аравия
18 января 2025, 17:52 | Обновлено 18 января 2025, 18:14
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1

50 миллионов евро. Аль-Иттихад хочет подписать именитого хавбека Барселоны

Френки де Йонг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

18 января 2025, 17:52 | Обновлено 18 января 2025, 18:14
1111
1
50 миллионов евро. Аль-Иттихад хочет подписать именитого хавбека Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Аль-Иттихад», сообщает El Nacional.

По информации источника, саудовский клуб готов предложить за игрока 50 миллионов евро. Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с этим трансфером, однако, несмотря на то, что решение по переходу может быть принято в ближайшее время, голландец присоединится к «Аль-Иттихаду» не ранее, чем летом 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего де Йонга в 45 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне де Йонг провел за «Барселону» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует продлить контракт с главным тренером.

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Френки де Йонг Барселона Аль-Иттихад Джидда трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Іван Распутін Источник: El Nacional
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