50 миллионов евро. Аль-Иттихад хочет подписать именитого хавбека Барселоны

Нидерландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Аль-Иттихад», сообщает El Nacional.

По информации источника, саудовский клуб готов предложить за игрока 50 миллионов евро. Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с этим трансфером, однако, несмотря на то, что решение по переходу может быть принято в ближайшее время, голландец присоединится к «Аль-Иттихаду» не ранее, чем летом 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего де Йонга в 45 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне де Йонг провел за «Барселону» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует продлить контракт с главным тренером.