Барселона планирует летом продлить контракт с Фликом

Главный тренер «Барселоны» Ганс Флик переподпишет контракт с клубом в начале следующего сезона.

Как сообщает издание Diario Sport, руководство каталонцев планирует предложить тренеру повышение заработной платы, чтобы избежать риска его перехода к конкурентам.

Действующее соглашение Флика рассчитано до лета 2026 года.

В клубе не ожидали, что команда сможет продемонстрировать столь успешный старт сезона под его руководством. Особенно впечатляющими стали результаты матчей против принципиального соперника - мадридского «Реала» (4:0, 5:2).

Мадридский «Реал» одержал победу в 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты»