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Испания
17 января 2025, 01:53 | Обновлено 17 января 2025, 05:59
134
0

Барселона планирует летом продлить контракт с Фликом

Главному тренеру хотят существенно повысить заработную плату

17 января 2025, 01:53 | Обновлено 17 января 2025, 05:59
134
0
Барселона планирует летом продлить контракт с Фликом
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ганс Флик переподпишет контракт с клубом в начале следующего сезона.

Как сообщает издание Diario Sport, руководство каталонцев планирует предложить тренеру повышение заработной платы, чтобы избежать риска его перехода к конкурентам.

Действующее соглашение Флика рассчитано до лета 2026 года.

В клубе не ожидали, что команда сможет продемонстрировать столь успешный старт сезона под его руководством. Особенно впечатляющими стали результаты матчей против принципиального соперника - мадридского «Реала» (4:0, 5:2).

Мадридский «Реал» одержал победу в 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты»

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Ханс-Дитер Флик чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона продление контракта
Олександр Сільченко Источник: Sport.es
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