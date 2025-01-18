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Australian Open
18 января 2025, 17:45 | Обновлено 18 января 2025, 18:16
1950
1

Монфис вошел в историю Australian Open, установив возрастной рекорд

38-летний Гаэль переиграл Тейлора Фритца в 1/16 финала австралийского мейджора

18 января 2025, 17:45 | Обновлено 18 января 2025, 18:16
1950
1
Монфис вошел в историю Australian Open, установив возрастной рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

18 января французский теннисист Гаэль Монфис в четырех сетах переиграл Тейлора Фритца (3:6, 7:5, 7:6, 6:4) в 1/16 финала Australian Open 2025.

38-летний муж Элины Свитолиной стал самым возрастным игроком, который сумел переиграть представителя топ-5 на Открытом чемпионате Австралии с момента первой публикации рейтинга АТР.

Кроме того, Монфис на пару с 37-летним Новаком Джоковичем установили еще один возрастной рекорд. Впервые с Australian Open 1978 в 1/8 финала мужского одиночного турнира серии Grand Slam вышли два игрока старше 37 лет. Тогда это сделали 44-летний Кен Роузволл и 38-летний Боб Кармайкл.

Джокович в 3-м раунде АО-2025 справился с Томашем Махачем и далее сыграет против Иржи Легечки. Монфис в поединке за четвертьфинал встретится с Беном Шелтоном.

Гаэль и Новак попали в разные половины сетки, поэтому очное противостояние они смогут провести только в финале. Счет в личных встречах между французом и сербом – 20:0 в пользу Ноле.

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рекорд Гаэль Монфис Тейлор Фритц Новак Джокович Томаш Махач Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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protasov_lyopu_dadaj
норм его Элинка мотивировала
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