Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших. Известна оценка Цыганкова за ассист в матче против Севильи
Испания
18 января 2025, 17:37 | Обновлено 18 января 2025, 17:38
232
0

Один из лучших. Известна оценка Цыганкова за ассист в матче против Севильи

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу Севильи

18 января 2025, 17:37 | Обновлено 18 января 2025, 17:38
232
0
Один из лучших. Известна оценка Цыганкова за ассист в матче против Севильи
Getty Images/Global Images Ukrane. Виктор Цыганков

18 января состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей».

Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтильиви» в Жироне.

Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле все 90 минут и отдал одну голевую передачу на Арнау Мартинеса. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 7.3 баллов.

Более высокую оценку чем у Виктора веб-портал поставил голкиперу «Жироны» Пауло Гассаниги (7.4) и игрокам «Севильи» – нападающему Доди Лукебакио (7.7) и хавбеку Саулю (8.4), который был признан лучшим игроком матча.

По теме:
Цыганков отметился результативным действием в Ла Лиге впервые за 142 дня
Причастен к пропущенному. Известна оценка Забарного за матч с Ньюкаслом
Жирона – Севилья – 1:2. Как ассистировал Цыганков. Видео голов и обзор
Виктор Цыганков Жирона Севилья Жирона - Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу Сауль Ньигес Пауло Гассанига Доди Лукебакио оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 18 января 2025, 15:01 0
Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 января в 19:00 по Киеву

«Должен сделать больше». В Италии, несмотря на гол, раскритиковали Довбика
Футбол | 18 января 2025, 12:23 8
«Должен сделать больше». В Италии, несмотря на гол, раскритиковали Довбика
«Должен сделать больше». В Италии, несмотря на гол, раскритиковали Довбика

Украинский нападающий «Ромы» отличился в воротах «Дженоа»

Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Теннис | 18.01.2025, 06:45
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Sport.ua ищет авторов/блогеров
Другие виды | 18.01.2025, 11:59
Sport.ua ищет авторов/блогеров
Sport.ua ищет авторов/блогеров
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Бокс | 18.01.2025, 08:10
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 1
Бокс
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
16.01.2025, 18:49 4
Хоккей
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
17.01.2025, 09:18
Футбол
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
17.01.2025, 11:43 12
Футбол
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
17.01.2025, 01:48 1
Футбол
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем