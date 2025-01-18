Один из лучших. Известна оценка Цыганкова за ассист в матче против Севильи

18 января состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей».

Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтильиви» в Жироне.

Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле все 90 минут и отдал одну голевую передачу на Арнау Мартинеса. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 7.3 баллов.

Более высокую оценку чем у Виктора веб-портал поставил голкиперу «Жироны» Пауло Гассаниги (7.4) и игрокам «Севильи» – нападающему Доди Лукебакио (7.7) и хавбеку Саулю (8.4), который был признан лучшим игроком матча.