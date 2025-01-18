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Англия
18 января 2025, 17:35 |
472
0

Причастен к пропущенному. Известна оценка Забарного за матч с Ньюкаслом

Илья Забарный провел на поле все 90 минут

18 января 2025, 17:35 |
472
0
Причастен к пропущенному. Известна оценка Забарного за матч с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Борнмутом».

Встреча прошла на Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля разгромно уступили со счетом 1:4.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, без результативных действий. В моменте с единственным забитым голом «Ньюкасла» центрбэк неудачно выбрал игрока для опеки, из-за чего Бруно Гимараеш отличился голом. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.1 из 10, а WhoScored дал Илье 7.0. Лучшим игроком матча оба портала признали Джастина Клюйверта: на его счету хет-трик и ассиста. Оценки 9.9 и 9.6 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» уверенно разобрался с «Ньюкаслом».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут WhoScored Илья Забарный SofaScore оценки Ньюкасл Ньюкасл - Борнмут Джастин Клюйверт
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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