Причастен к пропущенному. Известна оценка Забарного за матч с Ньюкаслом

В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Борнмутом».

Встреча прошла на Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

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Хозяева поля разгромно уступили со счетом 1:4.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, без результативных действий. В моменте с единственным забитым голом «Ньюкасла» центрбэк неудачно выбрал игрока для опеки, из-за чего Бруно Гимараеш отличился голом. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.1 из 10, а WhoScored дал Илье 7.0. Лучшим игроком матча оба портала признали Джастина Клюйверта: на его счету хет-трик и ассиста. Оценки 9.9 и 9.6 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» уверенно разобрался с «Ньюкаслом».