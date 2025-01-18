Сага продолжится? Реал принял окончательное решение по трансферу Холанда

Испанский «Реал» принял решение не отказываться от трансфера норвежского форварда Эрлинга Холанда, несмотря на то, что футболист продлил контракт с «Манчестер Сити» на 9,5 лет.

«Немногие игроки подписывали такие контракты, и еще реже случается, чтобы топ-игрок связал свое будущее с одним клубом на такой долгий срок. Тем не менее, «Манчестер Сити» удалось это сделать с Эрлингом Холандом.

Несмотря на это, один пункт в контракте дает надежду другим командам на возможность переманить футболиста. Хотя в английском клубе прямо заявляют, что в договоре нет пункта о выкупе, агенты Холанда разработали «формулу» для его ухода из клуба – если он захочет и «Сити» согласится на это, то норвежец сменит клуб. Было бы удивительно, если бы агент Рафаэла Пимента отказалась от контроля над будущим своего клиента на столь долгий период без пути к отступлению», – сообщает источник.

В этом сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 21 матч в чемпионате – забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.