Сага продолжится? Реал принял окончательное решение по трансферу Холанда
Мадридский клуб уверен, что сможет подписать норвежского форварда
Испанский «Реал» принял решение не отказываться от трансфера норвежского форварда Эрлинга Холанда, несмотря на то, что футболист продлил контракт с «Манчестер Сити» на 9,5 лет.
«Немногие игроки подписывали такие контракты, и еще реже случается, чтобы топ-игрок связал свое будущее с одним клубом на такой долгий срок. Тем не менее, «Манчестер Сити» удалось это сделать с Эрлингом Холандом.
Несмотря на это, один пункт в контракте дает надежду другим командам на возможность переманить футболиста. Хотя в английском клубе прямо заявляют, что в договоре нет пункта о выкупе, агенты Холанда разработали «формулу» для его ухода из клуба – если он захочет и «Сити» согласится на это, то норвежец сменит клуб. Было бы удивительно, если бы агент Рафаэла Пимента отказалась от контроля над будущим своего клиента на столь долгий период без пути к отступлению», – сообщает источник.
В этом сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 21 матч в чемпионате – забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.
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